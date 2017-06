par Thierry Labro

Les opérateurs des télécoms sont devenus les rois du maquillage marketing. Même lorsque l'on n'apprend plus guère le latin, on risque de le perdre à lire les conditions générales de leurs contrats. Entre les "homepages" et les conditions générales se cachent régulièrement non pas des mensonges mais des subtilités qu'il faut pouvoir comprendre au moment de souscrire à un abonnement téléphonique.

Même le régulateur, l'Institut luxembourgeois de régulation, avoue que son étude annuelle a un autre intérêt que celui pour lequel elle est réalisée: pouvoir comparer quatre scénarios d'une année sur l'autre et pas des offres semblables des opérateurs présents au Luxembourg ...