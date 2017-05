(M.G.) - Ab Mitte Juni 2017 ist endgültig Schluss mit den Roaming-Gebühren. Dann gilt das Prinzip "Roam Like At Home", das heißt, dass Anrufe, Textnachrichten und mobile Internetnutzung im Ausland genau so viel kosten wie im Inland.



Sollten Betreiber sich nicht an die neuen Regelungen halten, sei das „Institut luxembourgeois de régulation“ (ILR) dazu befugt Strafen zu verhängen. Das erklären der Kommunikationsminister Xavier Bettel und der Wirtschaftsminister Étienne Schneider in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Laurent Mosar.



Bei einer unerwünschten Vertragsänderung, wie zum Beispiel durch eine Preiserhöhung, haben Kunden das Recht den Vertrag gebührenfrei zu kündigen. Die Minister raten Kunden in dem Fall die Angebote verschiedener Mobilfunkanbieter zu vergleichen. Schließt man einen Vertrag mit einem neuen Anbieter ab, kann die Telefonnummer übernommen werden.



Die Minister unterstreichen außerdem, dass das ILR die Tarife für Abonnements nicht festlegt. Das Institut kontrolliert ausschließlich die Tarife für Großkunden.