Risikomanagement in der Krise: Gerüstet für den Sturm

Die aktuelle Krise erwischt viele Unternehmen unvorbereitet. Diese Erfahrung wird den Umgang vieler Firmen mit Risiken verändern.

In den Diskussionen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Gesundheitskrise fällt oft der Begriff des „Black Swan“ – also der „Schwarze Schwan“. Damit sind in der Wirtschaftswissenschaft extrem seltene unvorhersehbare Ereignisse gemeint, die schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft haben.

Viele Unternehmen begründen ihre Schwierigkeiten mit der nie erahnten Schwere der Krise und begründen damit die Notwendigkeit staatlicher Hilfen ...