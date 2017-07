(müs) - Die Deutsche Umwelthilfe hat den Prozess um Diesel-Nachrüstungen vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart gewonnen. Der Prozess gilt als richtungsweisend für andere Großstädte und könnte auch international Konsequenzen haben.



Nun sollen schnellstmögliche Maßnahmen für eine bessere Luftreinhaltung ergriffen werden - so fordert es das Gericht in seinem Urteil. In der Klage hatte die Deutsche Umwelthilfe ein Fahrverbot für Dieselautos und eine Nachbesserung des Luftreinhalteplans gefordert. Und genau dieses Fahrverbot ist eine der Maßnahmen, die ergriffen werden sollen. Das könnte auch Folgen für andere Großstädte haben.



Das Gericht hatte unter anderem geprüft, ob das Land Baden-Württemberg genug tut, um die Belastung der Luft mit dem gifitgen Stickstoffdioxid zu reduzieren. Das Ergebnis: Der Luftreinhalteplan Baden-Württembergs reicht nicht aus.



Vorausgegangen war eine Klage des Landes Baden-Württemberg, das versuchen wollte, Fahrverbote älterer Dieselautos durch Nachrüstungen zu vermeiden.

Gesundheitsschutz sei höher zu bewerten als Interessen der Diesel-Fahrer, argumentierte das Verwaltungsgericht. Zwar enthält der vorgelegte Plan Fahrverbote, diese seien aber nicht umfassend genug.

Das Land dürfe sich bei der Luftreinhaltung nicht darauf verlassen, dass die Autoindustrie handelt, hieß es. Fahrverbote seien das wirksamste Mittel, um die seit Jahren hohe Belastung mit giftigem Stickstoffdioxid zu reduzieren.

Im neuen Luftreinhalteplan, den das Gericht geprüft hat, stehen verschiedene Varianten von Fahrverboten ab 2018 für viele Diesel mit einer Abgasnorm unterhalb von Euro 6. Das berichtet das Handelsblatt.



Aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist das Urteil ein gutes Signal für alle deutschen Großstädte. „Es wird zukünftig nicht mehr möglich sein, die Luft in unseren Städten mit giftigem Dieselabgas zu verschmutzen“, sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch.

Ob und wann es tatsächlich zu Fahrverboten für viele Dieselmodelle kommt und wie diese aussehen könnten, ist aber offen. Es ist damit zu rechnen, dass der Streit beim Bundesverwaltungsgerichtin Leipzig weitergeht. Die Stuttgarter Richter sind sicher, dass Fahrverbote auch umsetzbar sind. Daran hatte es zuletzt Zweifel gegeben.

Das Land Baden-Württemberg hat bereits angekündigt, das Urteil zunächst sorgfältig zu prüfen. Welche Schritte einzuleiten sind, könne er jetzt noch nicht sagen, betonte der Sprecher von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Freitag. Wie wahrscheinlich Fahrverbote für Dieselautos schon zum 1. Januar 2018 seien, wollte er nicht abschätzen.