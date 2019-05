RGPD: Un an de changements

Le règlement général pour la protection des données est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il a apporté de grands pour les citoyens et les entreprises en Europe.

Le Luxemburger Wort vous propose un bilan de cette règle européenne unique au monde avec une interview de la président de la CNPD Tine A. Larsen et des témoignages de trois Data protection officiers, les gardiens des données dans les firmes.

Le texte a redonné au consommateur le contrôle de ses données

Entré en vigueur il y a tout juste un an, le Règlement général pour la protection des données a amené les entreprises à revoir leur manière de gérer les données des clients et de leurs prospects. Il a donné beaucoup de pain sur la planche à la Commission nationale de la protection des données (CNPD). Tine A. Larsen, la présidente, dresse un bilan intéressant et ne voit pas une autre législation le remplacer.

Tine A. Larsen, le 25 mai 2019, cela fait exactement un an que le RGPD est entré en vigueur. Peut-on dire que le consommateur a le contrôle de ses données?