(pso)- Le «New York Times» révèle que le prince héritier saoudien se cache derrière une société de droit luxembourgeois qui a participé à l'acquisition en 2015 du «Château Louis XIV», demeure privée la plus chère au monde. La bâtisse construite en 2008 et 2011 et réalisée dans le style XVIIème siècle avait été acquise pour 275 millions d'euros. Le quotidien new-yorkais a remonté un chapelet de sociétés-écrans pour dévoiler le bénéficiaire économique ultime: Mohammed ben Salmane, nouvel homme fort d'Arabie saoudite, déjà évoqué par le site d'information Mediapart en juillet.





Selon son rapport annuel, la société luxembourgeoise Prestigestate détient la «SCI Château Louis XIV», une société civile immobilière est valorisée 27 millions d'euros. Le gérant de la structure est Thamer Nassief, un ressortissant saoudien (natif de Jeddah en 1977), «président des affaires privées du prince héritier» selon son profil sur le réseau social professionnel Linkedin.

Un propriétaire qui lutte contre la corruption

La propriété, construite sur la commune de Louveciennes à l'ouest de Paris, a été baptisée «Château Louis XIV» en référence au flamboyant «roi Soleil» qui a régné sur la France aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Se voulant une mini-réplique du fabuleux château de Versailles tout proche, elle allie architecture du XVIIe et technologie moderne, avec des fontaines contrôlables par iPhone, une salle de cinéma, un aquarium géant...

D'une surface habitable de 5.000 m2, elle promet «les fastes de Versailles sous la révolution high tech», selon le site internet de son promoteur Cogemad.

Le «New York Times» (NYT) affirme que le propriétaire actuel est «MBS», le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane qui, pourtant, se fait fort de lutter contre la corruption tout en prônant l'austérité.



Un yacht à 500 millions et un tableau à 450



Les sociétés françaises détenant «Château Louis XIV» sont gérées par la firme luxembourgeoise, qui est à son tour contrôlée par «Eight Investment». Thamer Nassief est un des directeurs à la fois d'Eight Investment et de Prestigestate, ajoute le NYT.

Selon des documents consultés par le journal, Eight Investment est «la propriété de membres de la famille royale saoudienne». Eight Investment est également derrière le rachat d'un yacht d'une valeur de 500 millions de dollars en 2015, ainsi que le tableau de Léonard de Vinci, «Salvator mundi» (Sauveur du monde), récemment vendu aux enchères pour 450 millions de dollars, rappelle le NYT.



Mani pulite arabe



«MBS» mène depuis moins de deux ans une politique de réformes drastiques sur le plan économique, social et sociétal qui bouleverse les habitudes du royaume saoudien ultra-conservateur et vise notamment à le rendre moins dépendant de la manne du pétrole.

Plus de 200 personnalités influentes ont été arrêtées dans le cadre d'une opération anticorruption, dont des ministres et ex-ministres. La plupart ont été remis en liberté en échange du remboursement des sommes considérées comme mal acquises, comme le prince Turki, lié au scandale 1MDB qui passe aussi par le Luxembourg. (Avec AFP)