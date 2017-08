La forte croissance de l’activité économique, la hausse des marchés boursiers et l’évolution favorable dans le domaine des fonds d’investissement ont profité à la BCEE, relève-t-elle dans son point semestriel, publié lundi après-midi. La banque indique un résultat net de 161,7 millions d'euros, en hausse de 6,8% par rapport à la même période l'an dernier.

Le produit bancaire progresse même de 8,4% à 346,9 millions d'euros et la marge nette d'intérêt de 1,4% "grâce à la croissance des crédits accordés à l’économie nationale et à la légère remontée des taux d’intérêt à moyen et long terme en comparaison annuelle".

Les frais augmentent de 8%, "sous l’influence des investissements dans des projets stratégiques, de la prise en service du bâtiment 19 Liberté, des dépenses liées à la réglementation croissante et des frais de personnel".

Le volume des dépôts des clients a progressé de 8,7% par rapport au 31 décembre 2016.

Romain Wehles a rejoint le Comité de direction depuis le 1er février 2017.

Sur la même période, la BCEE a embauché 25 nouveaux collaborateurs.