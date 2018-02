(ndp) - Le groupe bancaire BNP Paribas BNP a dévoilé ce matin un bénéfice net en très légère hausse pour 2017, soutenu par tous ses métiers mais "freiné par divers vents contraires" liés à l'environnement de taux et de marché.



L'an dernier, le résultat net part du groupe a atteint près de 7,8 milliards d'euros, en hausse de 0,7% sur un an. Hors effet des éléments exceptionnels, il s'établit à 8.149 millions d'euros (+4,4%). Le produit net bancaire s'est effrité de 0,6%. Certes, l'année 2016 avait été marquée par une plus-value de près de 600 millions d'euros liée à la vente de titres dans Visa Europe.

"Avec un résultat net de 7,8 milliards d'euros, BNP Paribas réalise une bonne performance en 2017 grâce à son modèle intégré et diversifié au service de la clientèle," a expliqué Jean-Laurent Bonnafé, CEO. "L'activité commerciale des pôles connaît un développement soutenu par une croissance plus forte en Europe, les coûts sont maîtrisés et le coût du risque baisse sensiblement."

"Dans un environnement de taux et de marché peu favorable, l'activité commerciale du groupe s'est développée vigoureusement, soutenue par une croissance européenne progressivement plus forte", a ajouté le dirigeant.



Le coût du risque augmente au 4e trimestre

Au quatrième trimestre 2017, BNP Paribas a vu son coût du risque augmenter de 3,7% à 985 millions d'euros contre 950 millions d'euros un an plus tôt et 668 millions au troisième trimestre de 2017. Le groupe explique avoir dû passer des provisions sur "deux dossiers spécifiques" sans donner plus de détails.

Sur le trimestre, son bénéfice net ressort en repli de 1,1% à 1,43 milliard d'euros. Les analystes attendaient en moyenne un résultat net de 1,59 milliard d'euros, d'après Reuters.

En terme d'exploitation, le résultat brut ressort en chute de près de 15% à 1,93 milliard d'euros pour un produit net bancaire en diminution à 10,53 milliards d'euros. Le groupe explique ce recul par un impact exceptionnel de la réévaluation de dette propre et du risque de crédit propre inclus dans les dérivés". Quant au résultat brut d'exploitation, il souligne que s'il est en recul, il progresse de près de 2% dans les pôles opérationnels.



Le Luxembourg, un moteur de croissance



Le Luxembourg reste un moteur de croissance. L'activité retail luxembourgeoise engrange avec BGL BNP Paribas toujours plus de crédits: les encours passent de 8,4 milliards d'euros en 2016 à 9 milliards en 2017. Quant aux dépôts, ils progressent de 16,4 milliards d'euros en 2016 à 18,9 milliards. Thierry Laborde, responsable des marchés domestiques, a aussi souligné la "bonne poursuite des activités au Luxembourg" ainsi que le bon développement du métier "wealth management".



Autre bonne nouvelle pour le Grand-Duché: le dividende annoncé, soit 3,02 euros par action, en augmentation de 11,9% par rapport à 2016. Il devrait rapporter plus de 38 millions d'euros à l'Etat.