(TL) - Il y a deux mois et demi, la Boqueria avait été mise en faillite une première fois.

Lancé avec le soutien de Tony Tintinger et inauguré en 2015, le restaurant du Kirchberg était un bar à tapas à l'étage et une restaurant de cuisine fine espagnole au rez-de-chaussée. La carte signée par un chef madrilène deux étoiles Michelin (Sergi Arola) était prometteuse et visait une clientèle d'affaires.

Le 5 juin, sur la page Facebook de «La Boqueria», un post stipulait que le restaurant est fermé durant les vacances de Pentecôte. Son exploitant Guillermo Morales affirme que son affaire va rouvrir lundi prochain. «Il y a simplement eu un problème technique au niveau juridique», assène-t-il, ne souhaitant pas en dire davantage pour le moment. Une facture non payée, avait-il fini par reconnaître.

Cette fois, la faillite semble définitive. A moins que l'entrepreneur à la tête du projet et aussi d'un fonds d'investissement ne s'essaie à un autre business.