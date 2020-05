Restaurantbesitzer und Cafetiers öffnen ihre Terrassen

Bei Restaurantbesitzern und Cafetiers ist die Freude über den Neustart groß. Dennoch hätten sie sich mehr Vorbereitungszeit gewünscht. Am Mittwoch lädt die Horesca auf eine Pressekonferenz ein.

Statt Teller und Tassen haben die Kellner ein Meterband in der Hand und schieben Stühle und Tische hin und her, Sonnenschirme finden ihren Weg zurück auf die Terrassen, der große Frühjahrsputz steht an – nach wochenlangem Stillstand sind Restaurant- und Cafémitarbeiter im ganzen Land beschäftigt wie seit Langem nicht mehr.

Denn am Montagabend kam endlich die Nachricht, auf die die gesamte Horeca-Branche sehnsüchtig gewartet hatte: Bereits am Mittwoch freut man sich wieder auf Terrassen-Gäste, am Freitag geht es dann auch drinnen wieder los ...