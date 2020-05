Bei Restaurantbesitzern und Cafetiers ist die Freude über den Neustart groß, schon am Mittwoch öffnen die Terrassen. Dennoch hätten sich die meisten mehr Vorbereitungszeit gewünscht.

Restaurantbesitzer und Cafetiers: Die Vorfreude ist groß

Statt Teller und Tassen haben die Kellner ein Meterband in der Hand und schieben Stühle und Tische hin und her, Sonnenschirme finden ihren Weg zurück auf die Terrassen, der große Frühjahrsputz steht an – nach wochenlangem Stillstand sind Restaurant- und Cafémitarbeiter im ganzen Land beschäftigt wie seit Langem nicht mehr. Denn am Montagabend kam endlich die Nachricht, auf die die gesamte Horeca-Branche sehnsüchtig gewartet hatte: Bereits am morgigen Mittwoch freut man sich wieder auf Terrassen-Gäste, am Freitag geht es dann auch drinnen wieder los.

„Dass der Neustart so schnell entschieden wurde, hat uns schon überrascht“, sagt Alain Bousson, der unter anderem die „Pissinger Hütte“ in Pissingen und „Bei der Giedel“ in Lasauvage betreibt, „viele machen sich nicht klar, was alles getan werden muss, um unsere Lokale wiederzueröffnen.“ Denn: Neben der Umsetzung der strengen Corona-Auflagen – maximal vier Menschen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen zusammen sitzen, Abstand von mindestens 1,50 Meter zwischen den Tischen muss eingehalten werden, spätestens um Mitternacht gehen die Lichter aus – muss frische Ware bestellt werden, die Räumlichkeiten müssen geputzt werden und die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgerufen werden. „Es ist wirklich viel für die kurze Zeit.“

Alain Bousson hat in seinen Restaurants mit den Vorbereitungen schon am Montagmorgen begonnen: „Wir haben schon vermutet, dass die Regierung die Wiederöffnung am Abend ankündigt.“ Die dem Virus geschuldeten Schutzmaßnahmen sind für Bousson und sein 35-köpfiges Team vertretbar. „Wir freuen uns darüber, dass ein Abstand von 1,5 Meter zwischen den Tischen reicht – und nicht auf zwei Metern beharrt wurde“, erklärt Bousson. „Es ist auch eine clevere Idee, erst mit der Eröffnung der Terrassen anzufangen, um das Geschäft langsam wieder anlaufen zu lassen.“

Weiterhin große Existenzängste

Auch im Restaurant „Maria Bonita“ an den Rives de Clausen in Luxemburg-Stadt laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die vier Mitarbeiter beschäftigen sich mit den Bestellungen, der Reinigung des Lokals und der Neuorganisation der Tische. „Während der Corona-Pause haben wir uns ein ganz neues Menü ausgedacht – wir wollen unsere Kunden damit überraschen“, freut sich die Geschäftsführerin des Restaurants, Luciana Fernandes.

Doch die Vorfreude über die Wiedereröffnung wird überschattet von Existenzängsten – die Situation für das Restaurant war schon vor der Corona-Pause schwierig. Dem Betrieb sind beispielsweise durch den Umzug der US-Firma Amazon von den Rives de Clausen nach Kirchberg viele Kunden weggebrochen. „Die Corona-Pause hat die Situation nur erschwert“, bedauert Fernandes – das Restaurant hat auch noch nicht von den Hilfsmaßnahmen der Regierung profitiert, so die Geschäftsführerin.

Dazu kommt: Durch die nötig gewordenen Abstandsregeln zwischen den Tischen fällt ein Teil der Einnahmen aus: „Ich schätze, wir müssen unsere Sitzkapazität um etwa die Hälfte reduzieren“, erklärt Alain Bousson, im Restaurant „Maria Bonita“ sind es etwa 20 Prozent.

Dennoch sind die Aussichten gut: Die Erfahrung aus Deutschland zeigt, dass Restaurants und Cafés nach der Corona-Pause schnell wieder gut besucht waren. „Ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen gut zu tun haben“, freut sich Bousson, „viele haben keine Lust mehr, zu Hause zu kochen“.

Alle stehen unter Druck

Die rasche Wiedereröffnung der Betriebe setzt neben Restaurantbesitzer und Cafetiers allerdings auch den Lebensmittelgroßhändler La Provençale vor großen Herausforderungen, wie Georges Eischen, einer der drei Geschäftsführer, erklärt. „Die Nachfrage ist seit Montag stark gestiegen – wir werden sicherlich in den nächsten Tagen unter Druck stehen.“

An La Provençale ist die Corona-Krise nicht spurlos vorbeigegangenen; eigentlich macht die Horeca-Branche fast 60 Prozent der Einnahmen des Großhändlers aus. Damit ist jetzt mit dem Neustart quasi über Nacht wieder ein großer Teil der Kunden auf die Lieferungen angewiesen. „Wie auch bei der Schließung der Betriebe hatten wir dieses Mal nur wenig Zeit, um uns vorzubereiten“, bedauert Eischen.

Nichtsdestotrotz hatte La Provençale die Kunden schon gebeten, ihre Bestellungen im Voraus aufzugeben und sich bei der Lieferung der Ware zu organisieren – damit nicht alles zugleich geliefert werden muss. „Wir haben keine Erfahrung mit einer solchen Situation – wir müssen uns jeden Tag neu anpassen.“

Mit Lieferengpässen rechnet Georges Eischen nicht, aber zu Verzögerungen könnte es schon kommen: „Eigentlich werden unsere Kunden vor Mittag beliefert, durch diese Ausnahmesituation könnte es etwas später sein – wir müssen uns alle in Geduld ausüben.“ Über das schnelle Handeln des Lebensmittelgroßhändlers freuen sich auf jeden Fall die Restaurantbesitzer – „La Provençale hat sehr schnell reagiert“, heißt es bei „Maria Bonita.“

