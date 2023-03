Der 72-jährige Chef der Cebi Gruppe beendet nach 46 Jahren seine operative Tätigkeit im Unternehmen. Nachfolger wird Domenico Cravioglio.

René Elvinger zieht sich aus der Geschäftsführung zurück

(he) - Ein Urgestein der luxemburgischen Wirtschaft macht den Chefsessel frei: Pünktlich zum 72. Geburtstag (2. März) zieht sich René Elvinger nach 46 Jahren aus der operativen Führung der Cebi Gruppe zurück. Elvinger begann seine Karriere 1976 bei ELTH S.A., der späteren Cebi Luxembourg S.A., und übte 46 Jahre lang verschiedene Funktionen mit wachsender Verantwortung innerhalb der Gruppe aus.

2011 vollzog der langjährige CEO einen „Management-Buy-Out“, der es ihm ermöglichte, die Aktien des Unternehmens Cebi aufzukaufen und alleiniger Aktionär zu werden. So entstand am 1. Juli 2011 das Unternehmen Cebi International, das wenige Tage später alle Fabriken der Gruppe übernahm.

Weiterhin im Vorstand tätig

„Ich werde der Cebi Gruppe weiterhin in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender von Cebi International S.A. zur Verfügung stehen“, so der 72-Jährige. „Ich werde dafür sorgen, dass die Kontinuität in der Investitionsstrategie der Gruppe erhalten bleibt, kombiniert mit einem industriellen Ansatz, der den Fortbestand des Unternehmens garantiert“, zitiert ihn das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Nachfolger wird Domenico Cravioglio, der zum 3. März die Position des CEO der Cebi Gruppe und den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen wird. Cravioglio trat 1993 in die Cebi Group ein, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte. Seit 2010 ist er Generaldirektor des Cebi-Werks in der Schweiz und trat 2011 dem Vorstand von Cebi International bei.

Nachfolger wird Domenico Cravioglio. Foto: Cebi Gruppe

Cebi ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Pumpen und Waschsysteme und der europäische Marktführer für Temperatursensoren und Schließmechanismen. Mit mehr als 3000 Beschäftigten weltweit besteht die Cebi Gruppe aus elf Produktionsstätten in Brasilien, China, Italien, Luxemburg, Mexiko, Polen, Spanien und der Schweiz und sechs Verkaufsbüros. Cebi verfügt zudem über sieben Forschungs- und Entwicklungszentren mit 260 Experten sowie ein Zentrum für Design und Montage von automatischen Produktionslinien.

