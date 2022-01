Renaud Persiani tritt die Nachfolge von Romain Siebenaler an, der in den Ruhestand geht.

Wachstumschancen

Renaud Persiani wird neuer Country Manager von Cisco

(mab) - Das Telekommunikationsunternehmen Cisco hat einen neuen Country Manager: Renaud Persiani tritt die Nachfolge von Romain Siebenaler an, der in den Ruhestand geht. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Der 49-Jährige Persiani arbeitet seit sieben Jahren bei Cisco Luxemburg im Country Digital Acceleration Team. Zuvor war er in der luxemburgischen Niederlassung von Telindus und bei der Post tätig.

"Die aktuellen Dynamiken im Zusammenhang mit hybridem Arbeiten und Cybersicherheit bieten echte Wachstumschancen für uns und unsere lokalen Partner“, wird Persiani in der Mitteilung des Unternehmens zitiert.

