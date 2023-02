Die Flaute der Coronajahre ist überwunden.

Rekordwerte bei den Sommerreisen der Luxemburger

(jcw) - Die Luxemburger Einwohner haben ihre Reisegewohnheiten wieder liebgewonnen. So stiegen die Zahl der von ihnen gemachten Reisen im Sommer 2022 auf Rekordhöhen, wie Statec am Montag meldet. Insgesamt sind die Einwohner des Landes 916.000 mal verreist, was einem Durchnitt von 1,7 Reisen pro Person entspricht. Dieser Wert liegt 36 Prozent über dem vom Sommer 2019, dem letzten Referenz vor der Coronazeit.

Profitieren konnten auch die Bereiche wo die Reiseaktivität sich noch nicht so stark erholt hatte. Dabei handelt es sich um Flugreisen und Reisen in ferne Gebiete. Hier konnte wieder das Niveau von vor der Coronazeit erreicht oder sogar übertroffen werden. Die Flugreisen stiegen um 17 Prozent gegenüber 2019 an. Bei entfernteren Destinationen lag die Zahl der Reisebewegungen gleichauf mit dem Jahr 2019.

Bei allen Lieblingsdestinationen der Luxemburger - hierbei handelt es sich um Belgien, Frankreich, Deutschland, Portugal, Spanien und Italien - wurden die Zahlen von 2019 übertroffen. Der Zuwachs sei dagegen schwächer bei den anderen europäischen Ländern. Hier beträgt er 17 Prozent, wie Statec berichtet. Bei Reisen ausserhalb Europas belief sich der Anstieg gegenüber 2019 auf ein Prozent.

Die Luxemburger haben in den letzten Jahren auch ihre Reisegewohnheiten geändert. So stieg die Zahl der Besuche bei Familie oder Freunden um 51 Prozent gegenüber 2019. Die Zahl reiner Tourismusreisen wuchs dagegen um 30 Prozent an. „Während man bei Vergnügungsreisen von einem Nachholeffekt für die Jahre 2020 und 2021 ausgehen kann, so gilt das nicht für die Besuche bei Famile oder Freunden die in dieser Periode zugenommen haben“, schreibt Statec.

Luxemburg als Urlaubsort beliebt

Die Luxemburger zog es nicht nur in die weite Ferne. 22 Prozent machten einen Kurzurlaub in einem Umkreis von 300 Kilometer. 2020 waren es noch 28 Prozent. Hierbei handelt es sich um Reisen, wobei mindestens eine Nacht ausserhalb von zuhause verbracht wird. 28 Prozent davon fielen auf das Heimatsland Luxemburg, gefolgt von Deutschland (25 Prozent), Frankreich (22 Prozent), Belgien (18 Prozent) und den Niederlanden (sieben Prozent). Insgesamt belief sich die Zahl der durchgeführten Reisen in diese Gebiete im Sommer 2022 auf 205.000.

