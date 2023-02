Der Energieversorger erzielt eines der schlechtesten Ergebnisse, die jemals von einem CAC40-Konzern verzeichnet wurden.

Mangelnde Produktionskapazitäten

EDF meldet Rekordverlust im Jahr 2022

Der Energieversorger erzielt eines der schlechtesten Ergebnisse, die jemals von einem CAC40-Konzern verzeichnet wurden.

(AFP / jcw) – Das französische Elektrizitätsunternehmen EDF hat 2022 einen Rekordverlust verzeichnet. Dieser belief sich auf 17,9 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatte EDF noch schwarze Zahlen geschrieben, mit einem Gewinn in Höhe von 5,1 Milliarden Euro. Auch die Verschuldung stieg auf Rekordhöhen an. Sie betrug am Jahresende 64,5 Milliarden Euro.

Ausschlaggebend für das Ergebnis waren Probleme mit den Kernkraftwerken sowie der von der Regierung angeordnete Zwangsbeitrag zu den angestiegenen Energiegebühren der Franzosen. Beim Verlust handelt es sich um eines der schlechtesten Resultate, die jemals von einem CAC40-Konzern erzielt wurde.

Macron kündigt „Renaissance der französischen Atomkraft“ an Sechs neue Atomkraftwerke sollen gebaut, die Errichtung von acht weiteren bis 2050 geprüft werden, so der französische Präsident.

Der Preisanstieg für Energie führte 2022 zu einem Zuwachs beim Umsatz von 70 Prozent, auf 143,5 Milliarden Euro.

Aufgrund des allgemeinen Anstiegs der Strompreise kehrten viele französische Kunden zum Unternehmen zurück, doch EDF konnte mit seinen Kraftwerken nicht genug Strom produzieren und musste Strom zu hohen Preisen auf den Märkten kaufen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.