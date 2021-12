Naturkatastrophen haben in Luxemburg und weltweit viel Geld gekostet: 2021 ist das teuerste Jahr seit Beginn der Statistik in den 1970ern.

Teure Flut

Rekordschaden 2021 für Versicherungen

Naturkatastrophen haben in Luxemburg und weltweit viel Geld gekostet: 2021 ist das teuerste Jahr seit Beginn der Statistik in den 1970ern.

(dpa/mab) - Überschwemmungen, Stürme, Unwetter: Noch nie sind Versicherungen für so hohe Schäden aufgekommen wie in diesem Jahr. „Mit versicherten Schäden an Häusern, Hausrat, Betrieben und Kraftfahrzeugen von rund 12,5 Milliarden Euro ist 2021 das teuerste Naturgefahrenjahr seit Beginn der Statistik Anfang der 1970er-Jahre“, teilte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Montag mit.

"Es wird wieder passieren" Nach dem Hochwasser sitzen Betriebe auf einem Millionenschaden. Drei Betroffene erzählen in der Multimedia-Reportage.

Mit 8,2 Milliarden Euro geht ein Großteil der Gesamtsumme auf die Sturzflut im Juli zurück, die vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen traf. Auch Luxemburg wurde schwer getroffen. Die rund 55 Sachversicherer und 195 Rückversicherer im Land gingen am Tag der Katastrophe zunächst von Schäden im Wert von 50 Millionen Euro aus. Eine Woche später gaben sie eine neue Schätzung ab. Die Schäden an versicherten Gütern belaufen sich wahrscheinlich auf um die 120 Millionen Euro – die teuerste Naturkatastrophe in der Geschichte der Luxemburger Versicherer.

Das Jahr 2021 gilt auch weltweit als eines der teuersten für Schadensversicherungen. Mitte Dezember hatte der Versicherungskonzern Swiss Re die weltweiten Schäden durch Naturkatastrophen auf 105 Milliarden US-Dollar (93 Milliarden Euro) geschätzt. Dies seien 17 Prozent mehr als 2020 und der vierthöchste Wert seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1970.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.