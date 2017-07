(aa) - Die luxemburgische Versicherungsbranche kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken. Das geht aus dem Bericht des Commissariat aux Assurances (CAA) hervor.

Das ausgewiesene Ergebnis nach Steuern liegt bei 1,81 Milliarden Euro Gewinn, was einem Zuwachs um 45,7 Prozent entspricht. Das weitaus größte Anteil entfällt mit 1,41 Milliarden Euro (+55,9%) auf die Rückversicherer.

An Beiträgen wurden 2016 insgesamt 35 Milliarden Euro eingenommen. Eine leichte Steigerung (+1,0%) gegenüber dem Vorjahr. Den größten Anteil haben daran die Lebensversicherer (21 Milliarden Euro) gefolgt von den Rückversicherern (zehn Milliarden Euro).



Zum 30. Juni 2017 gab es in Luxemburg noch 299 Unternehmen der Versicherungsbranche. Ihre Zahl ist unter dem Strich leicht rückläufig. Allein die Zahl der Rückversicherer ging seit Anfang 2016 um zehn Einheiten zurück.

An Steuern zahlten die in Luxemburg vertretenen Versicherungsunternehmen 2016 insgesamt 372 Millionen Euro, was beinahe einer Verdoppelung gleichkommt. Der Zuwachs lag laut CAA bei 98,7 Prozent.

Die Zahl der Beschäftigten gibt das CAA mit 6613 an. Das sind 130 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und entspricht einem Anstieg um rund zwei Prozent.