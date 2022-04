Kunden der spanischen Fluggesellschaft Volotea erlebten auf der Strecke von Nice nach Luxemburg einen absoluten Chaosflug.

Flug Nice-Findel

Reise nach Luxemburg mit mehr als 20 Stunden Verspätung

(jt) - Eine solche Odyssee will man zum Start ins Osterwochenende nicht erleben: Flugpassagiere der Airline Volotea mussten auf dem Weg von Nice nach Luxemburg eine mehr als 20-stündige Verspätung in Kauf nehmen. Das meldet der Sender France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur auf seiner Website.

Ursprünglich sollte Flug V72578 nach Luxemburg am Freitag um 19.35 Uhr in Nice abheben. Die vorgesehene Maschine hatte beim Anflug aus der Gegenrichtung aber Verspätung, offenbar wegen eines fehlgeleiteten Gepäckstücks, das in Luxemburg kurz vor dem Start aus dem Laderaum geholt werden musste. Während des Boarding-Vorgangs am Flughafen Nice entstanden weitere Verzögerungen. So konnte das Flugzeug vom Typ Airbus A319 erst zwei Stunden später, gegen 21.30 Uhr, in Richtung Luxemburg starten.

Etwa eine Stunde nach dem Start erreicht die Passagiere die nächste Hiobsbotschaft: Das Flugzeug kann nicht in Luxemburg landen, weil der Flughafen Findel bereits geschlossen ist. Der Pilot kehrt laut Aufzeichnung von „flightradar24“ auf Höhe von Nancy um und steuert den Flughafen Lyon, etwa 500 Kilometer südlich vom Zielort, an.

Am Flughafen in Lyon müssen die Volotea-Kunden dann abermals 1,5 Stunden Wartezeit in Kauf nehmen, nachdem sie ihr Gepäck in Empfang genommen hatten. Die Passagiere verbringen die Nacht schließlich in einem Hotel. Am Samstag um 10.30 Uhr trifft schließlich ein Bus ein, der sie nach Luxemburg bringt.

In einem Statement gegenüber France 3 entschuldigte sich die spanische Fluglinie für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Der Flug habe aufgrund der Nachtflugbeschränkungen am Flughafen Luxemburg nach Lyon umgeleitet werden müssen. Das Unternehmen betonte, den Passagieren eine kostenlose Hotelübernachtung inklusive Frühstück sowie die Busreise am nächsten Morgen organisiert zu haben.



Auf Twitter machten einige Passagiere des Volotea-Flugs ihrem Ärger Luft. „Geplanter Start in Nice: Freitag, 19.35 Uhr. Ankunft am Samstag um 18.45 Uhr. Nochmals vielen Dank (ironisch) an Volotea“, schrieb eine Passagierin.

