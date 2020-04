Erleichterung in der Krise: Auch Freiberufler bekommen Soforthilfen; die Geldspritze ist allerdings nicht mit der Soforthilfe von 5.000 kumulierbar.

Wirtschaft 4 Min.

Regierung will Freiberufler mit jeweils 2.500 Euro unterstützen

Mara BILO Erleichterung in der Krise: Auch Freiberufler bekommen Soforthilfen; die Geldspritze ist allerdings nicht mit der Soforthilfe von 5.000 kumulierbar. In den vergangenen Wochen war immer mehr Kritik laut geworden - von der Politik, aber auch von der Zivilgesellschaft in den sozialen Netzwerken.

„Unser Engagement der vergangenen Wochen hat sich auszahlt!“ – Giovanni Patri ist überglücklich, als ihn am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr die befreiende Nachricht erreicht, dass die Regierung eine Hilfsmaßnahme auch für Selbstständige ankündigt. Patri ist Freiberufler im Bereich der Fondsindustrie und hat ein Start-up namens Phoenici gegründet, das sich mit Datensicherheit beschäftigt. Am 15. März hatte der 44-Jährige die Facebook-Gruppe „Rescue Independents & Startups“ ins Leben gerufen, um finanzielle Unterstützung auch für Selbstständige und Start-ups zu erkämpfen. Innerhalb weniger Wochen hatte die Facebook-Gruppe mehr als 6.500 Mitglieder; daraus entstanden ist am 25. März auch die „Alliance des Indépendants et Startups du Luxembourg“, die derzeit 480 Mitglieder zählt.

„Die Selbstständigen spielen eine wesentliche Rolle für die luxemburgische Wirtschaft und sind ebenfalls von der Covid-19-Krise betroffen“, heißt es offiziell. „Um sie finanziell zu unterstützen, hat die Regierung auf Vorschlag des Ministers für Mittelstand, Lex Delles, den Entwurf eines großherzoglichen Reglements gebilligt, der eine finanzielle Unterstützung von 2.500 Euro vorsieht.“ Die Hilfe ist rückzahlungsfrei, wie ein Sprecher der Regierung erklärt, „ist allerdings nicht mit der Soforthilfe von 5.000 Euro kumulierbar.“

30 Millionen für Corona-Projekte Die Regierung hat am Mittwoch die Förderung von Projekten zur Bekämpfung des Virus beschlossen.

Die Regierung hatte vor einigen Wochen eine rückzahlungsfreie Soforthilfe in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt; sie richtet sich aber ausschließlich an Unternehmen und Selbstständige, die die nach dem Inkrafttreten der großherzoglichen Verordnung vom 18. März 2020 ihre Tätigkeiten unterbrechen mussten. Weiter dürfen sie nur bis zu neun Mitarbeiter beschäftigen, müssen eine gültige Gewerbeberechtigung vorweisen können und einen Jahresumsatz von mindestens 15.000 Euro erwirtschaften.

Die nun auf den Weg gebrachte Unterstützung für Freiberufler richtet sich an jene Selbstständige, die vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie haben und weniger als zehn Mitarbeiter beschäftigen. Ganz wichtig: Das Gehalt, das sich der Chef selbst monatlich auszahlt und Grundlage für die Berechnung seiner Sozialbeiträge ist, darf 250 Prozent des sozialen Mindestlohns nicht überschreiten.

Nicht berücksichtigt werden bei dieser neuen Regelung Freiberufler aus Kunst und Kultur, „für die andere Hilfen im Kulturministerium vorgesehen sind“, so Sprecher Damien Valvasori, sowie Freiberufler aus dem Gesundheitssektor.

Fehlende Unterstützung

In den vergangenen Wochen war im Zusammenhang mit den Hilfsmaßnahmen für Kleinunternehmen und Selbstständigen immer mehr Kritik laut geworden. Der zentrale Punkt: „Viele fallen durch das Netz“. Gefordert wurde, dass das Hilfspaket zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ergänzt wird. Auf politischer Ebene hatte die CSV vor Kurzem zusätzliche Unterstützung für Start-ups und Mikrounternehmen gefordert – auch diese Wirtschaftsakteure müssten eine „Entschädigung von 3.000 Euro erhalten“, hieß es vor wenigen Tagen.

Bei Produktionsumstellung: Investitionskosten werden übernommen Unternehmen, die ihre Produktion auf Schutzmasken oder Desinfektionsmittel umgestellt haben, werden die Investitionskosten von der Generaldirektion für den Mittelstand zurückerstattet.

Bei Déi Lénk wird der Schritt der Regierung nicht auf Begeisterung stoßen, denn: Stunden vor der Entscheidung ließ die Partei wissen, dass sie die Soforthilfe von 5.000 Euro für alle fordert, denn „die derzeitigen Beihilfemaßnahmen das Schicksal der Selbstständigen und Kleinunternehmen, die ihre Tätigkeit erst vor Kurzem aufgenommen haben, nicht berücksichtigen und Freiberufler, die keine Gewerbeberechtigung haben, völlig ignorieren.“ Déi Lénk fordert unter anderem eine Erhöhung und Staffelung der Unterstützung für alle Kleinstunternehmen – auch für jene, die erst vor Kurzem gegründet wurden.

Auch Stimmen aus der Zivilgesellschaft wurden mit Hilfe der von Giovanni Patri gegründeten Facebook-Gruppe laut – dort finden sich zahlreiche Erfahrungsberichte von unabhängig arbeitenden Taxifahrern, Putzfrauen, Sporttrainern und anderen. Und dass die Regierung die Diskussionen in den sozialen Netzwerken ernst nimmt, zeigt sich daran, dass Patri nach eigenen Angaben schon in Verbindung mit dem Wirtschaftsministerium war, um seine Vorschläge für Freiberufler und Start-up-Unternehmen zu besprechen: „Durch die Corona-Pandemie sind vielen die Aufträge weggebrochen, Kunden fehlen – auch wenn die Regierung deren Aktivitäten nicht ausgesetzt hat.“

Giovanni Patri setzt sich für Freiberufler ein. Foto: Privat

So setzt sich Patri für Arbeitslosengeld für alle Freiberufler und Start-up-Unternehmer, für das Einstellen oder zumindest die Reduzierung der Zahlung von Sozialversicherungsabgaben und für eine finanzielle Kompensation der Verluste, die durch die Krise aufgetreten sind.

„Die Soforthilfe für Freiberufler zeigt, dass solche Gruppen etwas bewirken können“, freut sich Giovanni Patri. Denn kurz vor Ankündigung der Soforthilfe von 2.500 Euro für Freiberufler durch den Minister für Mittelstand, Lex Delles, war, so die Beobachtung „der Minister selbst auf unserer Seite unterwegs.“

____

Detaillierte Informationen über die Soforthilfe von 2.500 Euro für Freiberufler sind unter Guichet.lu verfügbar. Das Antragsformular wird Anfang nächster Woche auf der Website zu finden sein.

Kurzarbeit: Zahlen und Fakten Zu den Kritikpunkten rund um die Hilfsmaßnahmen der Regierung zählt auch der Zugang zu Kurzarbeitergeld von Unternehmen, da in den vergangenen Tagen rund 7.000 Anträge vorübergehend von der nationalen Arbeitsagentur ADEM abgelehnt wurden. Wie in einer Antwort von Arbeitsminister Dan Kersch auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Marc Spautz und Marc Lies zu lesen ist, sind rund 13.000 Anträge eingegangen. Davon konnten 7.000 nicht bearbeitet werden: „Die Formulare waren nicht lesbar oder wichtige Informationen haben gefehlt“ – wie beispielsweise Bankverbindungsdaten. Am 2. und 3. April wurden die betroffenen Firmen von der ADEM kontaktiert. Am 27. März war die neue Prozedur zur Beantragung von Kurzarbeitergeld auf MyGuichet.lu eingeführt worden. Die Arbeitsagentur hat bereits 2.483 Anträge bearbeitet, die Kurzarbeitmaßnahmen betreffen mehr als 37.000 Mitarbeiter, die Kosten für den Staat belaufen sich derzeit auf 57,3 Millionen Euro.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.