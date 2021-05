Die Regelung für rückzahlbare Vorschüsse und die staatlich garantierten Darlehen werden bis zum 31. Dezember 2021 verlängert.

Regierung verlängert Corona-Hilfemaßnahmen

(ndp) - Die Regierung verlängert drei Corona-Hilfemaßnahmen bis zum 31. Dezember 2021. Das melden Finanzminister Pierre Gramegna und Wirtschaftsminister Franz Fayot am Freitag in einer Mitteilung.

Die Regelung für rückzahlbare Vorschüsse und die staatlich garantierten Darlehen werden bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Auch die Regelung zur Förderung von Investitionen gilt bis Ende des Jahres, wobei der Höchstbetrag der Beihilfe pro Unternehmen auf 1.800.000 Euro erhöht wird.

Über 176 Millionen Euro

Seit die Regelung für rückzahlbare Vorschüsse eingeführt wurde, wurden 2.117 Anträge für einen Gesamtbetrag von 162,2 Millionen Euro genehmigt.

Bei den staatlich garantierten Darlehen wurden bis heute 382 Darlehen mit einem Gesamtbetrag von 176,26 Millionen Euro bewilligt, wovon 85 Prozent durch eine staatliche Bürgschaft gedeckt sind.

Die Unternehmen des Handelssektors machten am meisten Gebrauch von dieser Hilfe; sie bekamen insgesamt 60 Millionen Euro. 25,9 Millionen Euro gingen an das Beherbergungs- und Gaststättenwesen, 24,4 Millionen Euro an das verarbeitende Gewerbe und 21 Millionen an die Baubranche. Bisher musste der Staat nicht als Bürge für ein nicht zurückgezahltes Darlehen einspringen, heißt es in der Pressemitteilung.

Schließlich wurden noch 219 Beihilfeanträge in Höhe von insgesamt 63,07 Millionen Euro für die Förderung von Investitionen genehmigt.





