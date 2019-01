Die bereits langjährige Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Verbraucherschutzorganisation „Union luxembourgeoise des consommateurs“ (ULC) setzt sich fort.

Regierung und ULC unterschreiben Konvention

Am Mittwoch haben die Ministerin für Verbraucherschutz Paulette Lenert (LSAP) und ULC-Präsident Nico Hoffmann eine neue Konvention unterschrieben, die die Bedingungen der Partnerschaft für das laufende Jahr festlegt.

Verschiedene Hauptaufgaben werden dort erkannt: „Die ULC verpflichtet sich dazu, die Verbraucher über ihre Rechte zu informieren“, erklärt Paulette Lenert. Die Organisation muss dafür sorgen, dass sie telefonisch erreichbar ist und dass sie Verbraucher mit Fragen an einer Beratungsstelle empfängt. „Darüber hinaus werden viele Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt – insbesondere die regelmäßig veröffentlichte Zeitschrift ,de Konsument‘“, so die Ministerin. „Dadurch macht die ULC die Verbraucher auf mögliche Betrügereien oder neue Entwicklungen im Bereich des Verbraucherschutzes aufmerksam.“ Und: Die ULC vertritt die luxemburgischen Verbraucher in verschiedenen nationalen und internationalen Foren.

Die Konvention wird jedes Jahr neu verhandelt und von beiden Parteien unterschrieben, wie Nico Hoffmann erklärt: „Wir geben einen jährlichen Aktivitätsbericht ab, um die Regierung über unsere Tätigkeiten zu informieren. Dazu kommt noch ein Finanzbericht.“ Die Regierung beteiligt sich finanziell an den Aktivitäten der ULC: Etwa 80 Prozent des Budgets der Verbraucherschutzorganisation kommen von den Beiträgen der Mitglieder – die restlichen 20 Prozent fließen aus der Staatskasse. „Unser Betrag liegt bei 820 000 Euro“, sagt Paulette Lenert.

Ministerin setzt auf Kontinuität

Im Vergleich zu vergangenen Jahren ändert sich im unterschriebenen Dokument nicht viel – darauf weist der ULC-Präsident hin. „Wir setzen auf Kontinuität“, so auch Paulette Lenert. Die erst kürzlich ernannte Ministerin für Verbraucherschutz will sich aber die Zeit nehmen, noch dieses Jahr die Konvention mit der ULC zu überarbeiten. Darauf hofft auch Nico Hoffmann: „Da besteht noch Verbesserungsbedarf. Wir würden auch gerne darüber diskutieren, ob der finanzielle Betrag der Regierung erhöht werden könnte.“