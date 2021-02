Arbeitsminister Dan Kersch und Mittelstandsminister Lex Delles erteilen Forderungen nach einem Ersatzgehalt für Selbstständige eine Absage.

Regierung: Forderung nach Ersatzgehalt hinfällig

Thomas KLEIN Arbeitsminister Dan Kersch und Mittelstandsminister Lex Delles erteilen Forderungen nach einem Ersatzgehalt für Selbstständige eine Absage.

In den vergangenen Monaten wurden Forderungen von Wirtschaftsverbänden wie „Jonk Handwierk“ und der Fédération des artisans lauter, dass Selbständige, die in der Corona-Krise ihre Geschäfte schließen mussten, ein Ersatzgehalt erhalten müssten. Diese Forderung sei nun vom Tisch, ließ das Arbeitsministerium in einem Kommuniqué wissen.

„Der Minister für Arbeit, Beschäftigung sowie Sozial- und Solidarwirtschaft, Dan Kersch, und der Minister für Mittelstand, Lex Delles, nehmen mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) die von der Regierung seit November 2020 eingeführte Aide coûts non couverts unter anderem als Umsetzung der Forderung nach einem Ersatzgehalt für Selbstständige ansieht“, schreibt das Ministerium.

„Die Regierungsvertreter sehen sich damit in ihrer Ansicht bestätigt, dass die besagte Hilfe einen bestmöglichen Schutz bietet. Dies im Verbund mit weiteren, zielgerichteten Hilfsmaßnahmen, wie der Soforthilfe für Selbständige, und der Ausdehnung der Kurzarbeit auf die von der Pandemie schwer betroffenen Betriebe und ihre Träger.“



Regierung weitet Corona-Hilfen aus Der Staat hat bisher schon über 300 Millionen Euros an die Betriebe überwiesen.

Damit erübrigten sich „weitergehende Forderungen der Handwerkerföderation (FDA) bezüglich eines Ersatzgehalts für Selbständige“, so die Minister in einer Pressemitteilung.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.