4.037,14. C'est, en milliards d'euros, le seuil que les avoirs sous gestion des fonds d'investissement ont franchi au Luxembourg. Soit une augmentation de 7,9% cette année.

Pour avoir une idée de ce que cette somme peut représenter, c'est deux fois la valeur des cinquantes sociétés les plus valorisées au monde, selon le Brand Finance Global 500. On y retrouve Google, Apple, Amazon, Facebook, Walt Disney, Coca Cola et McDonald, Mercedes ou Ikea, pour n'en citer que quelques-unes.

"Cette augmentation des avoirs sous gestion démontre clairement la confiance que les managers de fonds, les distributeurs de fonds et les investisseurs ont dans notre centre financier", a déclaré la présidente de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (ALFI).

"Le Luxembourg est la deuxième plus large localisation des fonds après les Etats-Unis", a poursuivi Denise Voss. "La croissance des avoirs sous gestion a été spectaculaire avec une augmentation de 3 à 4 trillions en moins de trois ans. Les fonds luxembourgeois sont désormais distribués dans 70 pays et nous avons maintenant 4.110 fonds domiciliés au Luxembourg." Dont une augmentation très nette dans les fonds alternatifs, comme le private equity ou l'immobilier.

L'ALFI a entrepris une "tournée" sur tous les continents pour continuer à accompagner cette croissance. En Australie, l'ALFI négocie par exemple une exemption pour les fonds supervisés par la commission de surveillance du secteur financier.