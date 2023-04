Nach dem radikalen Stellenabbau der vergangenen Woche soll nun ein Käufer für das Unternehmen gefunden werden.

Mission beendet

Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit stellt Insolvenzantrag

Nach dem radikalen Stellenabbau der vergangenen Woche soll nun ein Käufer für das Unternehmen gefunden werden.

London (dpa/he) – Die auf Satellitenstarts spezialisierte Raumfahrtfirma Virgin Orbit des britischen Milliardärs Richard Branson hat einen Insolvenzantrag gestellt. In dem US-Verfahren mit Schutz vor Forderungen der Gläubiger soll ein Verkauf des Unternehmens vorangetrieben werden, wie Virgin Orbit am Dienstag mitteilte. Ein gescheiterter Satellitenstart Anfang des Jahres hatte das Geschäft auf Talfahrt geschickt.



33 Satelliten in die Umlaufbahn gebracht

Die Firma wurde aus Bransons anderem Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic ausgekoppelt, das unter anderem touristische Flüge ins All anbieten will. Virgin Orbit hatte vergangene Woche bereits drastisch die Mitarbeiterzahl reduziert, nachdem es sich kein frisches Geld besorgen konnte. Mit 675 Beschäftigten sollten rund 85 Prozent der Belegschaft ihren Job verlieren.

Ein Verfahren mit Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts werde nun als bester Weg für einen Verkauf gesehen, hieß es am Dienstag. Firmenchef Dan Hart verwies darauf, dass man erfolgreich 33 Satelliten in die Umlaufbahn gebracht habe.

Zusammenarbeit mit Luxemburg damit vorerst beendet

Virgin Orbit war maßgeblich an dem Versuch beteiligt, Anfang dieses Jahres den ersten Satelliten von britischem Boden aus in die Umlaufbahn zu befördern. Ein Flugzeug brachte die Trägerrakete zunächst in große Höhe, bevor sie gestartet wurde. Die Mission scheiterte aber. Mitte März kündigte Virgin Orbit an, den Betrieb vorerst zu pausieren.

Luxemburg kooperiert mit Weltraumunternehmen Virgin Orbit Die Space-Firma des Milliardärs Richard Branson möchte mithilfe europäischer Staaten eine Infrastruktur für Satelliten-Missionen errichten.

Mit der Insolvenz endet damit auch die geplante Zusammenarbeit mit Luxemburg. Erst vergangenen Oktober hatten das Unternehmen des britischen Milliardärs und das luxemburgische Verteidigungsministerium eine gemeinsame Absichtserklärung „zur Entwicklung von reaktionsfähigen Weltraumkapazitäten“ unterzeichnet. Die Rolle Luxemburgs hätte laut Ministerium darin bestehen können, die Infrastruktur inklusive einer Start- und Landemöglichkeit für das Trägerflugzeug zur Verfügung zu stellen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.