Rauchen in Luxemburg bleibt trotz Preiserhöhung billiger

20 Zigaretten kosten nach der neuen Besteuerung mindestens 4,70 Euro und sind damit weiterhin günstiger als in den Nachbarländern.

Von Yannick HANSEN

Die Tabakpreise in Luxemburg werden trotz der staatlich verordneten Preiserhöhungen, die bis Ende 2025 in Kraft treten werden, deutlich günstiger bleiben als in den Nachbarländern, so Finanzministerin Yuriko Backes am Mittwoch. Eine Schachtel mit 20 Zigaretten werde mindestens 4,70 Euro kosten, wenn die neue Besteuerung in Kraft tritt, schrieb Backes in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. Die gleiche Schachtel koste in Deutschland 5,10 Euro, in Belgien 7,11 Euro und in Frankreich mehr als zehn Euro.

Luxemburg wird die Tabakpreise für eine Schachtel Zigaretten und eine 50-Gramm-Packung losen Tabaks bis 2025 um 20 Cent anheben, um die Menschen zum Aufhören zu bewegen. Grenzgänger nutzen häufig die Vorteile der im Vergleich zu ihren Heimatländern niedrigeren Preise in Luxemburg für Waren wie Benzin, Tabak und Alkohol, die jedes Jahr Millionen an Steuern einbringen.

E-Zigaretten werden immer beliebter

Die Nachricht kommt nur eine Woche, nachdem eine Umfrage ergeben hat, dass die Zahl der Menschen, die in Luxemburg täglich rauchen, gestiegen ist und elektronische Zigaretten bei den Einwohnern, insbesondere bei jungen Menschen, immer beliebter werden. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Ilres waren im Jahr 2022 mehr als ein Viertel, also etwa 28 Prozent der Einwohner Raucher, genauso wie im Jahr 2021. Die Zahl derjenigen, die täglich rauchen, stieg jedoch im dritten Jahr in Folge.

Warum eine Offensive gegen das Rauchen nötig ist Der Anteil der Raucher in der Gesellschaft bleibt hoch, vor allem die Jungen, aber auch verschiedene Produkte bereiten Sorgen.

129.000 Luxemburger und damit einer von fünf Einwohnern rauchte im vergangenen Jahr täglich - ein Anstieg um einen Prozentpunkt gegenüber 2021. Die übrigen Personen, die den Meinungsforschern gegenüber angaben, zu rauchen, taten dies gelegentlich, das heißt nicht jeden Tag, wie die Umfrage ergab. Die luxemburgischen Zahlen stimmen mit den Statistiken für die Gesamtbevölkerung der EU überein, da die durchschnittliche Zahl der täglichen Raucher ebenfalls bei 20 Prozent liegt, wie aus den von Eurostat im Jahr 2019 zusammengestellten Daten hervorgeht.

Zuerst erschienen in der englischen Originalversion in der Luxembourg Times.

