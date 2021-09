Luxemburg genießt weiterhin eine hohe Kreditwürdigkeit auf den internationalen Finanzmärkten.

Ratingagentur S&P

Weitere Bestnote für Luxemburg

Teddy JAANS Luxemburg genießt weiterhin eine hohe Kreditwürdigkeit auf den internationalen Finanzmärkten.

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat Luxemburg erneut mit der Bestnote „AAA“ ausgezeichnet. DBRS und Fitch hatten dies bereits vor wenigen Monaten ebenfalls getan.

Damit genießt das Großherzogtum weiterhin eine hohe Kreditwürdigkeit auf den internationalen Finanzmärkten. S&P bescheinigt der Regierung, schnell und kohärent einen Plan zum wirtschaftlichen Neustart nach der Pandemie aufgestellt zu haben, was nicht zuletzt dank einer vorsichtigen Finanzplanung in den vergangenen Jahren möglich gewesen sei. Die niedrige Staatsverschuldung stelle nach wie vor ein Polster dar.

Die Ratingagentur erwartet sich für das laufende Jahr ein Wachstum von 5,5 Prozent in Luxemburg, in den Jahren 2022 bis 2024 soll das Wachstum sich bei 3,2 Prozent einpendeln. Luxemburg, so S&P weiter, sei gut aufgestellt, um auf mögliche Einflüsse aus dem Ausland - darunter eine mögliche Abänderung der internationalen Regelungen im Bereich der Unternehmensbesteuerung - zu reagieren.

