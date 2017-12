(ndp/C.) La société de conseil Vectis ACF a rejoint le cabinet Grant Thornton Luxembourg. Ce rapprochement permet à Grant Thornton "de renforcer sa division de consultance au secteur financier dans des domaines cruciaux comme GDPR, MiFID II, business risk services, audit interne et cybersécurité."

Vectis se concentre sur le secteur financier au Luxembourg et assiste de nombreuses entreprises à travers des missions consultatives de gouvernance, de conformité, d'audit interne et des formations. Son équipe est composée d'une dizaine de spécialistes.

"Alliances stratégiques"



"Nous accueillons chaleureusement la nouvelle équipe. Ce n'est pas la taille relative de l’opération qui importe mais "c'est le renforcement stratégique dans des domaines hautement spécialisés qui font de cette venue une avancée significative pour nos équipes et nos clients", déclare Romain Bontemps, Managing Partner de Grant Thornton Luxembourg. "Nous continuerons à favoriser les alliances stratégiques qui nous permettent de rester focalisés sur l'intérêt de nos clients."



Grant Thornton Luxembourg est actif dans les domaines de l'audit, de la fiscalité, la comptabilité et du conseil financier. Il compte deux bureaux au Luxembourg et plus de 250 collaborateurs. Au niveau mondial, le réseau Grant Thornton International Ltd compte plus de 47.000 collaborateurs répartis dans plus de 130 pays.