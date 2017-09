(M.G.) - Der chinesische Think Tank Z/Yen veröffentlichte am Montag erneut seinen "Global Financial Centres Index", indem die attraktivsten Finanzplätze der Welt ermittelt werden.

Luxemburg belegt Platz 14 der internationalen Rangliste und konnte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um vier Plätze verbessern. Gleichzeitig büßte das Großherzogtum jedoch 13 Punkte ein.



Damit ist Luxemburg aber nicht allein. Insgesamt stellt Z/Yen einen Vertrauensverlust unter den führenden Finanzzentren fest. Von den oberen 25 Zentren verzeichneten ganze 23 einen Punkterückgang.



London weiter an der Spitze



In den Top 5 der attraktivsten Finanzzentren hat sich kaum etwas verändert. London und New York bleiben Spitzenreiter und das trotz laufender Brexit-Verhandlungen. Hong Kong hat Singapur überholt und sichert sich den dritten Platz. Tokio belegt erneut den fünften Platz.



New York verlor im Vergleich zum Vorjahr ganze 24 Punkte und verzeichnete damit den größten Rückgang unter den Top 15. Die Autoren des Rankings führen das auf Unsicherheiten in Bezug auf den US-Handel zurück.



Europäische Zentren weiter unbeständig



Frankfurt, Dublin, Paris und Amsterdam konnten alle an Punkten zulegen. Zürich, Genf und Luxemburg dagegen mussten einige Punkte abgeben. Es wird weiter spekuliert, welche Finanzzentren davon profitieren werden, dass London die EU verlässt. Dadurch bleiben allgemeine Bewertungen der Europäischen Finanzplätze unbeständig.



Dennoch verzeichneten die meisten Finanzplätze in der Region weiter Gewinne. Stockholm, Kopenhagen und Wien konnten hier besonders glänzen.



International gemischte Resultate



Die führenden Finanzzentren in der Region Asien/Pazifik mussten ebenfalls allesamt Punkte einbüßen.



Auch die Finanzplätze in Nord Amerika fielen in der Rangliste. Neben New York erlebten San Francisco, Boston, Chicago und Washington starke Rückgänge.



Zypern, Athen, St. Petersburg und Moskau dagegen konnten ihre jüngsten Rückgänge wieder umdrehen.



Finanzzentren im Mittleren Osten und Afrika verzeichnen gemischte Resultate. Dubai und Casablanca fielen leicht. Abu Dhabi, das zweitwichtigste Zentrum der Region, konnte den Abstand zum Erstplatzierten etwas verringern.