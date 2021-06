Laut der Umfrage der Personalberatung Randstad findet eine Mehrheit der Beschäftigten eine Beschäftigung im Transportsektor attraktiv.

CFL-Gruppe weiterhin attraktivster Arbeitgeber

Trotz der Herausforderungen durch die Pandemie bleibt der Bereich Transport bei Arbeitnehmern die mit Abstand beliebteste Branche in Luxemburg. Das ergab die diesjährige Studie "Randstad Employer Brand Research”, die die Personalberatung am Mittwoch veröffentlichte.

Rund 44 Prozent der 1.500 für die Studie befragten Personen aus Luxemburg und der Grenzregion gaben an, dass eine Beschäftigung in diesem Sektor attraktiv sei. Damit lagen die Transport- und Logistikunternehmen erneut deutlich vor der Finanzbranche mit 26 Prozent. Das spiegelt sich auch in der Liste der attraktivsten Arbeitgeber wider: An der Spitze landete wieder die CFL-Gruppe, gefolgt von Luxair. Auf den folgenden Plätzen landeten die Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg, Post Luxembourg und Cargolux.

Die maßgeblichen Kriterien für die Beurteilung der Attraktivität eines Arbeitgebers bleiben laut der Umfrage weiterhin Gehalt und Sozialleistungen. Wie in den Vorjahren bleibt die Arbeitsplatzsicherheit das zweitwichtigste Argument für eine Beschäftigung bei einem Unternehmen. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie ein angenehmes Arbeitsklima sind gefragt und belegen die Plätze drei und vier. Diese beiden Kriterien seien besonders bei Frauen gefragt, so die Autoren der Studie.

