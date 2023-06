Die erste französische Nano-Trägerrakete von Latitude setzt auf Technologie aus Contern.

Raumfahrt

Raketentriebwerke aus Luxemburger 3D-Drucker

(MeM) - Saturne Technology in Contern hat vollständig im 3D-Druckverfahren ein Navier-Triebwerk hergestellt, das die Nano-Trägerrakete des französischen Raumfahrtunternehmen Latitude antreiben soll. „Das ehrgeizige Projekt wird bald in die Betriebsphase übergehen“, teilt Saturn Technology dazu am Montag mit. Die Rakete mit dem Namen Zephyr ist die erste Nano-Trägerrakete, die in Frankreich hergestellt wird. Ihr Ziel ist es, kleine Satelliten zu wettbewerbsfähigen Preisen in die Umlaufbahn zu bringen.

In Contern werden dazu im 3D-Druckverfahren die zehn Navier-Motoren, die diese Nano-Trägerrakete antreiben werden, hergestellt: neun für die erste Stufe und ein speziell für den Antrieb im Vakuum des Weltraums angepasstes Triebwerk in der zweiten Stufe.

„Das aus der Legierung Inconel 718 bestehende Triebwerk kann bei Temperaturen von weit über 700 Grad Celsius betrieben werden und weist eine hohe Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit auf“, teilt Saturn Technology dazu mit.

Die ersten Tests unter maximaler Auslastung der Triebwerke waren erfolgreich. Zephyr soll Ende 2024 starten. 2030 in einer voll funktionsfähigen Phase mit bis zu 50 Starts pro Jahr.

Saturne Technology ist einer der europäischen Marktführer im Bereich der additiven Fertigung von Metallen durch Laserschmelzen und zählt als Kunden unter anderem die Thales-Gruppe und die Europäische Weltraumorganisation (ESA).

