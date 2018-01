(miz) - Seit Dienstag ist Rainer Mayer der neue Geschäftsführer des Autohauses Garage M. Losch sàrl in Luxemburg-Bonneweg. Er folgt auf Robert Haas, der bei Losch Services die Leitung der neuen Abteilung "Administration Groupe Losch" übernehmen wird.



Rainer Mayer ist seit 1994 in der Automobilbranche tätig. „Herrn Mayer wünschen wir viel Erfolg in seiner neuen Funktion und freuen uns, mit ihm einen erfahrenen Geschäftsführer für die Betreuung unserer Kunden der Garage M. Losch in Bonneweg gewonnen zu haben,“ so Damon Damiani, CEO von Losch Luxembourg, in einem Presseschreiben.