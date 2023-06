Die Zentralbank hebt den Leitzins von 8,5 auf 15 Prozent. Bislang wollte Erdogan die extreme Inflation immer durch Zinssenkungen bekämpfen.

Inflation

Radikaler Kurswechsel in der türkischen Finanzpolitik

Die Zentralbank hebt den Leitzins von 8,5 auf 15 Prozent. Bislang wollte Erdogan die extreme Inflation immer durch Zinssenkungen bekämpfen.

(dpa/he) - Die türkische Notenbank hat den Leitzins deutlich angehoben und damit unter neuer Führung eine Wende ihrer bisherigen Geldpolitik eingeleitet. Der Leitzins werde von 8,5 auf 15 Prozent erhöht, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Ankara mit. Der Schritt markiert einen Kurswechsel, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die ehemalige US-Bankerin Hafize Gaye Erkan als Chefin der Notenbank eingesetzt hat.



Inflation zeitweise bei 85 Prozent

Erdogan hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für sinkende Zinsen ausgesprochen, weil seiner Meinung nach nur damit der Kampf gegen die hohe Inflation zu gewinnen sei. Das widerspricht allerdings nicht nur der gängigen volkswirtschaftlichen Theorie, sondern auch den praktischen Erkenntnissen aus der Vergangenheit.

Die türkische Lira steht seit Jahren unter Druck, die Wirtschaft des Landes schwächelt, und die Inflation ist hoch. Zuletzt lag die Inflation bei knapp 40 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte sie bis zu 85 Prozent erreicht und damit den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Die Zentralbank teilte nun mit, die Geldpolitik werde weiter gestrafft, bis eine deutliche Verbesserung der Inflationsaussicht erreicht sei.

Andere Länder werden auch tätig

Erdogan will nun offenbar mit seinem neuen Wirtschaftsteam Vertrauen an den Finanzmärkten zurückgewinnen. Nach seiner Wiederwahl im Mai berief der Staatschef den international angesehenen Experten Mehmet Simsek als Finanzminister ins neue Kabinett. Cevdet Yilmaz wurde als Vizepräsident berufen, er gilt ebenfalls als Vertreter einer traditionellen Wirtschaftspolitik.

Dieser Mann soll die türkische Wirtschaft retten Ex-Finanzminister Mehmet Simsek kehrt nach fünf Jahren auf seinen Posten zurück.

Die Türkei ist am Donnerstag nicht das einzige Land, das den Leitzins erhöht. Auch andere Nicht-EU-Länder wie Norwegen, die Schweiz und Großbritannien haben weitere Zinsschritte nach oben zur Bekämpfung der Inflation angekündigt. In keinem der Länder ist der Schritt allerdings so extrem wie in der Türkei.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.