Quilvest- übernahme durch Fideuram abgeschlossen

(MeM) - Die Europäische Zentralbank und die luxemburgischen Aufsichtsbehörden für Finanzgesellschaften (CSSF) und Versicherer (CAA) genehmigen die Übernahme der Bank Quilvest durch die Fideuram Bank Luxembourg. Das teilten die beiden Gesellschaften am Freitag mit.

Im Rahmen der Transaktion fusioniert Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ihre luxemburgische Private-Banking Tochter Fideuram Bank Luxembourg mit der Compagnie de Banque Privée Quilvest (CBPQ), um ihre Position am luxemburgischen Private-Banking-Markt weiter zu festigen.

Das Closing der Übernahme von CBPQ ist mit Erteilung der Genehmigungen zu 100 Prozent abgeschlossen. Marc Hoffmann wird der CEO der zusammengeschlossenen Bank.

„Die Transaktion ermöglicht es dem Unternehmen, die Unterstützung für italienische und ausländische vermögende Personen mit einem Managementteam, das eine langjährige Erfahrung in der Betreuung internationaler Kundschaft mit Private-Banking-Leistungen besitzt, nicht nur in Luxemburg auszubauen“, heißt es dazu in der Erklärung. Der Konzern könne damit das internationale Private-Banking-Geschäft in vielversprechenden Wachstumsregionen wie Luxemburg und Belgien ausbauen.

Quilvest bedient mit knapp 140 Beschäftigten einen europäischen und außereuropäischen Kundenstamm und verwaltet ein Vermögen von rund acht Milliarden Euro (inklusive Krediten). Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking mit Sitz in Mailand ist der führende Private-Banking-Anbieter in Italien und verwaltet mit etwa 6.575 Privatbanker ein Vermögen von 332,1 Milliarden Euro und Nettoeinlagen von mehr als 3,9 Milliarden Euro.

