Le 2 octobre 1963, le président de la République française reçoit la grande-duchesse Charlotte et lui sert un vin des plus prestigieux dont son fils deviendra le dirigeant 40 ans plus tard. Elle ne le sait pas encore croit-on.

Quand le général de Gaulle servait du Haut-Brion au couple grand-ducal

Le 2 octobre 1963, au Palais de l'Elysée, le président Charles de Gaulle reçoit le couple grand-ducal, la Grande-Duchesse Charlotte et le prince Félix à dîner. Le bulletin officiel de la visite d'Etat détaille l'événement. «Le dîner, qui comptait 202 couverts, eut lieu vers 20h30 dans la grande salle à manger richement décorée du Palais de l'Elysée», y est-il écrit avant le passage en revue des officiels. La soirée est racontée à grands renforts de détails et de majuscules, playlist incluse: «Pendant le dîner servi sur une table fleurie de roses baccarat, l'orchestre symphonique de la Garde Républicaine de Paris, sous la conduite du Commandant Julien Brun, exécuta la Symphonie en sol mineur de Mozart, le Concerto Brandebourgeois N°3 de Bach, Danses pour Harpe de Debussy et Sinfonietta de Roussel» ...