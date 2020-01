Le Luxembourg enregistre toujours plus de faillites. Certaines débouchent sur des liquidations judiciaires.

Wirtschaft 5 Min.

Quand l’activité se transforme en désastre

Marc AUXENFANTS Le Luxembourg enregistre toujours plus de faillites. Certaines débouchent sur des liquidations judiciaires.

En 2019, 1.263 sociétés luxembourgeoises ont mis la clé sous la porte, faute d’avoir pu faire face à leur engagement commercial, selon le rapport annuel de Creditreform sur les faillites.

«Par rapport à l’année précédente, cela correspond à une hausse de 5,69 %», observe le groupe spécialisé dans la protection contre les partenaires commerciaux peu fiables.

Les entreprises de plus de cinq ans sont majoritairement touchées, et représentent plus des trois quarts des victimes, en légère baisse toutefois par rapport à 2018. Le nombre des moins de cinq ans a lui légèrement augmenté sur la période pour se monter à 21,76 %.

Faillite sous conditions

En droit luxembourgeois, une procédure de faillite est lancée quand un commerçant ou une société commerciale n’arrive plus à faire face à ses engagements, à défaut de liquidités et de crédit suffisant.

«Aux yeux du législateur, la démarche vise avant tout à «préserver l’égalité entre les créanciers du commerçant failli», explique le ministère de la Justice sur son site. Et ceci, «en organisant la réalisation et la distribution égalitaire des actifs sociaux conformément aux dispositions du Code de commerce.»

Concrètement, l’initiative de la faillite émane du commerçant ou de la société commerciale même. Ceux-ci ont un mois pour transmettre l’aveu de faillite, au greffe de l’un des deux tribunaux d’arrondissement de leur domicile ou siège social (Luxembourg ou Diekirch).

Une progression alarmante des faillites Le phénomène des déconfitures au Luxembourg est décrypté par les chambres professionnelles.

La faillite peut également découler d’une assignation d’un ou de plusieurs créanciers, ou bien être déclenchée d’office, sur base des informations dont dispose le tribunal.

Habilitée à ouvrir la procédure de faillite, l’instance judiciaire vérifie tout d’abord que la personne ou la société en question aient bien la qualité de commerçant: la personne physique doit, en tant que profession habituelle, réaliser des actes qualifiés de commerciaux par la loi. La personne morale doit quant à elle être constituée en tant que société commerciale (s.a., s.à r.l., etc.).

Le juge vérifie ensuite que les principaux paiements (salaires, cotisations sociales…) ne sont plus effectués, et que le commerçant n’est plus en mesure de se procurer du crédit auprès des banques, de ses fournisseurs ou créanciers: le crédit est considéré comme «ébranlé».

Les acteurs de la faillite

Une fois remplies ces trois conditions, le tribunal rend un jugement de faillite: «A compter de 0 heure du jour du jugement déclaratif de la faillite, le failli est dessaisi, de plein droit, de l’administration de tous ses biens. Tous les paiements, opérations ou actes faits par le failli depuis ce jugement sont nuls», précise le ministère de la Justice.

Le jugement fixe en outre la date de la cessation des paiements: celle-ci est antérieure à celle du jugement, et peut remonter au maximum jusqu’à six mois en arrière.

Un curateur est alors nommé par le tribunal, afin d’administrer les biens du failli. Celui-ci gère alors l’ensemble de l’actif et du passif de ce dernier. Et une fois le jugement de faillite prononcé, il agit seul, comme demandeur et défendeur, au nom et pour compte du commerçant failli.

Le tribunal désigne en outre un juge-commissaire, chargé d’accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite.

Celui-ci est compétent pour ordonner les mesures urgentes nécessaires, pour la sûreté et la conservation des biens, et pour présider les réunions des créanciers du failli.

Quid après le lancement de la faillite? «Il peut parfois s’écouler sept à dix ans, avant que celle-ci soit effective», selon un failli anonyme. «Surtout quand des différends opposent les protagonistes et que des procès sont encore en cours».

La faillite peut se clôturer par une dissolution et une liquidation. Les deux démarches visent à faire disparaître la société et à faire cesser la personne morale.

La liquidation peut être volontaire, la décision revenant alors à l’assemblée générale des actionnaires ou aux associés de la société commerciale. Elle peut aussi être judiciaire, «pour de justes motifs»: la demande, qui est formulée par un ou plusieurs actionnaires ou associés, est portée devant le Tribunal d’arrondissement. Les «justes motifs» sont laissés à l’appréciation du juge. Celui-ci «tient compte plutôt de l’intérêt de la société que de l’intérêt des actionnaires ou associés», précise le ministère de la Justice.

Liquidation judiciaire

La liquidation peut enfin être judiciaire, sur base de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Celle-ci intervient, soit quand la société soumise à la loi luxembourgeoise poursuit des activités contraires à la loi pénale: «Le tribunal apprécie, en se plaçant à la date de la requête du ministère public, si les infractions constatées sont suffisamment graves pour justifier une dissolution et une mise en liquidation», explique le ministère de la Justice.

Le juge intercède aussi, quand la société contrevient gravement aux dispositions du code de commerce, ou bien aux lois régissant les sociétés commerciales et le droit d’établissement. le plus souvent, il s’agit là de défaut de publication des bilans et des comptes sociaux, ou de l’absence de siège social valable et réel.

Dans les deux cas, le ministère public peut alors demander au Tribunal d’arrondissement d’en prononcer la dissolution et d’en ordonner la liquidation. Il nomme alors un liquidateur judiciaire, qui recense l’ensemble de l’actif et du passif de la société, apure le passif en réalisant les actifs et remet, le cas échéant, le boni de liquidation aux associés ou actionnaires.

Dans certaines hypothèses, il peut être aussi amené à faire l’aveu de faillite. Le jugement de liquidation est alors publié dans les médias.

Même si la société forme un recours (opposition ou appel) contre le jugement, la procédure de liquidation devra suivre son cours.