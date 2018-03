Qatar plant Passagierflüge nach Luxemburg

Auf der Touristikmesse ITB kündigte der Gulf-Carrier und frühere Cargolux-Aktionär Qatar an, künftig Direktflüge nach Luxemburg anbieten zu wollen. Es geht dabei um Passagierflüge - mit Fracht an Bord.

Qatar Airways steuert künftig einige weitere Ziele in Asien an, die für Passagiere mit Umsteigen in Doha am Persischen Golf erreichbar sind. Dazu zählen Cebu und Davao auf den Philippinen, Langkawi in Malaysia und Da Nang in Vietnam. Wie die Fluggesellschaft am Mittwoch auf der Reisemesse ITB in Berlin mitteilte, wächst das Streckennetz um insgesamt 16 Destinationen. Viele davon liegen in Europa und werden von Doha aus angeflogen.

Qatar-CEO Akbar Al Baker gab zudem auf der Reisemesse bekannt, dass Qatar Airways 2018/2019 der erste Gulf-Carrier sein werde, also die erste Fluggesellschaft vom Persischen Golf, die auch Direktflüge nach Luxemburg anbieten werde ...