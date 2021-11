Vor dem Hauptquartier von TotalEnergies demonstrierten am Dienstag Umweltaktivisten.

Greenpeace-Aktion

Protest gegen Greenwashing

Zeitgleich zur Klimakonferenz COP26 in Glasgow gehen in Luxemburg Aktivisten auf die Straße, um gegen Greenwashing zu demonstrieren. Im Mittelpunkt der Kritik steht die Total-Gruppe und deren Luxemburger Tochter TotalEnergies. Dem Konzern wird vorgeworfen, sich durch Marketingaktionen einen grünen Anstrich zu geben, der nicht von der Wirklichkeit gedeckt ist.

So führen die Aktivisten an, dass das Unternehmen jährlich 52 Millionen US-Dollar für sein Klima-Image ausgibt. Das entspreche 29 Prozent seines Marketingbudgets, ein höherer Anteil als bei den anderen Ölriesen. Gleichzeitig sei die Total-Gruppe einer der fünf größten Produzenten fossiler Brennstoffe, schreibt Greenpeace. Ihre Treibhausgasemissionen beliefen sich demnach auf 488 Millionen Tonnen pro Jahr.

Total hat sich auf Konzern-Ebene das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden, sowohl in Bezug auf die eigenen Emissionen als auch diejenigen, die durch die Verwendung ihrer Produkte ausgestoßen werden. Die Umweltaktivisten führen dagegen einen Bericht der Investorenkoalition Climate Action 100+ ins Feld, die zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen seine eigenen Klimakriterien nur bedingt einhalte und dass die Klimapolitik von Total nicht mit dem Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius vereinbar sei.

Vergleich mit der Tabakindustrie

Das Carbon-Offsetting Programm des Konzerns, also beispielsweise das Pflanzen von Bäumen als Ausgleich von Emissionen, wertet Greenpeace als Greenwashing. „Ausgleichsmechanismen wie das von TotalEnergies unterstützte Redd+-Programm erlauben es, die Umwelt weiter zu verschmutzen und die Kommerzialisierung der Natur zu fördern“, sagt Frank Thinnes, Klimakampaigner bei Greenpeace Luxemburg. „Dieses Modell hat bereits zu Landraub, der Zerstörung der biologischen Vielfalt und zu Menschenrechtsverletzungen geführt.“

Einen globalen Markt für den Ausgleich von Kohlenstoffemissionen zu schaffen, lehnt Greenpeace daher ab. Kompensationsmechanismen würden echte Klimaschutzmaßnahmen nur verzögern, schreibt die Organisation. Thinnes vergleicht die Kampagnen der Ölmultis mit der Tabakindustrie. „Erinnern Sie sich an die coolen Cowboys in der Marlboro-Werbung, wie Wayne McLaren oder David McLean? Diese Herren starben an den Folgen des Zigarettenrauchens. Damals war die Werbung der Zigarettenindustrie irreführend. Heute sind es die Lügen und das Greenwashing von fossilen Brennstoff-Unternehmen wie TotalEnergies, die die Verbraucher irreführen und damit unser Klima und unsere Zukunft zerstören“, so Frank Thinnes.

Ähnlich dem Verbot der Tabakwerbung fordern Greenpeace und 20 weitere internationale Organisationen ein Werbeverbot für umweltverschmutzende Unternehmen, die im Widerspruch zum Pariser Abkommen handeln.

