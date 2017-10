(T. L.) "L’avocat général propose à la Cour de répondre que les autorités chargées de la protection des données à caractère personnel peuvent ordonner à Facebook Ireland et aux possesseurs de pages fan de désactiver ces dernières lorsqu’ils n’ont pas informé les visiteurs des pages que Facebook collecte et traite leurs données à caractère personnel à l’aide de cookies."

La cour de justice de l'Union européenne a rendu mardi matin ses conclusions, la plupart du temps suivies par le juge, dans une question que lui posait la justice allemande à propos du conflit entre la Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (une société allemande qui offre des services de formation par le biais d’une page fan hébergée sur le site Facebook) et l’autorité régionale de protection des données de Schleswig-Holstein(Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, «ULD») .

Cette dernière reprochait à la société de ne pas informer ses clients que Facebook collectait des cookies et des informations qui lui permettaient de mieux cibler son action commerciale grâce au service Facebook Insights.

Une saisie directe en Irlande est possible

L’avocat général Yves Bot considère que la Wirtschaftsakademie, en tant qu’administrateur d’une page fan sur le réseau social, doit être considérée comme étant, aux côtés de Facebook, responsable du traitement des données à caractère personnel effectué en vue de l’établissement de statistiques d’audience relatives à cette page.



Pour l'avocat général, même si c'est Facebook Irland qui centralise l'activité de collecte de données, la présence d'une entité de Facebook en Allemagne donne la possibilité à l'autorité de protection des données allemande de se saisir du cas, voire même de saisir directement et sans passer par l'autorité irlandaise, pour remédier à cette situation.

Les pages fan sont des comptes d’utilisateur qui peuvent être configurés sur Facebook notamment par des particuliers ou des entreprises. Pour ce faire, l’administrateur de la page fan doit s’enregistrer auprès de Facebook et peut ainsi utiliser la plateforme aménagée par cette dernière pour se présenter aux utilisateurs de ce réseau social et placer des communications en tous genres, en vue notamment de développer une activité commerciale.

Concrètement, si le juge de Luxembourg allait dans le sens de l'avocat général, cela voudrait dire que Facebook et les administrateurs de pages Fan doivent mieux informer leurs "fans" des données collectées et de l'endroit où elles sont stockées et traitées.