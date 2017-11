(dpa) - Die Wirtschaft in der Eurozone wird nach Einschätzung der EU-Kommission im laufenden Jahr sehr viel stärker wachsen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2017 in den 19 Ländern des gemeinsamen Währungsraums um 2,2 Prozent zulegen, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Im Frühjahr hatte sie noch ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent erwartet. Auch 2018 soll sich der positive Trend fortsetzen.

Zu der besseren Entwicklung tragen demnach vor allem der private Konsum und sinkende Arbeitslosenzahlen bei. Grund zur Sorge bereite jedoch der sehr zögerliche Anstieg von Löhnen und Gehältern. Risiken bestünden zudem durch eine mögliche Eskalation der Nordkorea-Krise oder einer Zunahme von globalen Handelshemmnissen, befördert etwa durch eine stärkere Abschottungspolitik des US-Präsidenten Donald Trump.