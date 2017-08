(aa) - Mitte nächster Woche wird es bei Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsminister François Bausch eine neue Gesprächsrunde im Streit um die mutmaßliche Privatisierung und Kompetenzverlagerung von der Flughafenverwaltung ANA zur Flughafengesellschaft lux-Airport geben – bevor Ende August dann die dritte Sitzung beim Mediateur ansteht. Dann wird sich wohl zeigen, ob eine Lösung gefunden werden kann oder ob es möglicherweise wirklich zu einem Streik kommt.

Am Mittwoch hatten die ANA-Personalvertreter der „Représentations du Personnel de l'Administration de la Navigation Aérienne“ (RPAA) und der „Guilde Luxembourgeoise des Contrôleurs de la Circulation Aérienne“ (GLCCA) mitgeteilt, dass ein Arbeitskampf unvermeidbar erscheine, nachdem in Verhandlungen erarbeitete Kompromisse offenbar keine Anwendung fänden und die Direktion für zivile Luftfahrt (DAC) entschieden habe, dass nur die Flughafengesellschaft lux-Airport alleine das Entscheidungsrecht am Flughafen erhalten solle ...