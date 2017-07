(miz) - Die Schweizer Private Banking Gruppe Julius Bär wird Luxemburg zu seinem Zentrum für alle europäischen Geschäfte machen. Das sagte Chief Executive Boris Collardi dem Fernsehsender BloomergTV am Montag, als er über die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2017 gesprochen hatte.



"Frankfurt ist heute unsere Nummer eins, es wird aber Nummer zwei werden", so Collardi.



"Wir haben uns aus strategischen Gründen dazu entschieden, nach Luxemburg zu ziehen. Luxemburg und Frankfurt werden die Hauptsäulen für unsere Unternehmensstrategie, einen dritten Sitz werden wir in London behalten," sagt Collardi weiter.



Von 20 auf 500 Arbeitsplätze in Luxemburg?

Wie das Luxemburger Wort bereits im Mai von einem Insider der Big Four erfahren hatte, plane Julius Bär die Zahl der Arbeitsplätze weiter auszubauen. Die Bank habe vor drei Jahren 20 Mitarbeiter gezählt, sei mittlerweile bei etwa 200 Angestellten und wolle die Plätze auf bis zu 500 weiter ausbauen.



Dazu kann die Presseabteilung der Bank auf Nachfrage hin keine konkreten Angaben machen. Sabine Jaenecke aus der Kommunikationsabteilung von Juilius Bär sagt: "Wir haben in letzter Zeit mehrere Aquisitionen getätigt. Durch die Integration von Merrill Lynch haben wir in Luxemburg neue Mitarbeiter gewonnen", so Jaenecke. "Und wir haben die Commerzbank International übernommen - und so ist der Mitarbeiterberstand in Luxemburg natürlich auch größer geworden."

Inwieweit der Bestand der Bank künftig ausgebaut wird, kann sie nicht sagen: "Wir fangen Ende diesen Jahres damit an, die Vermögen unserer Kunden peu-à-peu zu transferieren. Deswegen ist es momentan noch zu früh, um eine detaillierte Auskunft zur Entwicklung des Mitarbeiterbestands zu geben."



Julius Bär sei in den vergagenen Jahren aber allgemein gewachsen. Der Bestand habe sich stetig in eine positive Richtung entwickelt.



Ab Ende des Jahres werden die in Dublin, Amsterdam, Luxemburg und Madrid betreuten Kunden nicht mehr auf der Abwicklungsplattform in Frankfurt, sondern auf der Plattform in Luxemburg gebucht.



Die Vermögen der deutschen Kunden werden aber weiterhin in Frankfurt gebucht. Die Vollzeitlizenz, die Julius Bär für Deutschland besitzt, will die Bank auch in Zukunft behalten.



Rund 6.000 Mitarbeiter sind insgesamt bei Julius Bär tätig, die Bank ist in über 25 Ländern präsent.



Das ganze Interview von Boris Collardi mit BloomergTV:







