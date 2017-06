(M.G.) - Das Anlagevermögen, das in Luxemburg verwaltet wird, ist 2016 erneut um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damit werden aktuell 361 Milliarden Euro im Großherzogtum verwaltet.



Der Anteil an Personen, die mehr 20 Millionen Euro an Vermögenswerten in Luxemburg verwalten lassen, steigt seit einigen Jahren stetig an. Gleichzeitig gibt es immer weniger Kunden, deren verwaltetes Vermögen unter einer halben Million Euro liegt. 2016 waren das nur noch 12 Prozent des gesamten in Luxemburg verwalteten Vermögens.



Dieser Trend zeige, dass Luxemburg weiterhin sehr vermögende Privatkunden anziehe, erklärt die ABBL. Diese benötigten einen direkten und verbesserten Zugang zu transparenten und zuverlässigen Finanzdienstleistungen. Luxemburg könne hier vor allem mit seinem hohen Grad an politischer und rechtlicher Stabilität, sowie einer großen Auswahl an Produkten und Dienstleistungen im Bereich des Private Banking punkten, so die ABBL. Die Kunden wünschten sich mehr und mehr Service nach Maß.



Mehr Anlagen aus Europa

60 Prozent des in Luxemburg verwalteten Vermögens stammt von Privatkunden aus Europa. Der Anteil an Vermögensanlagen aus Luxemburg ist von 18 Prozent im Jahr 2011 auf 21 Prozent im Jahr 2016 gestiegen.

Mehr Jobs für die Branche

Ende 2016 waren in Luxemburg fast 7000 Mitarbeiter im Bereich der Vermögensverwaltung beschäftigt. Die Zahl des Personals ist demnach zum zweiten Mal in Folge um 1,9 Prozent gewachsen. Im gesamten Bankenwesen waren es dagegen nur 0,5 Prozent mehr an Personal.