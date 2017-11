(las) - Am Donnerstag stellt die Regierung jene Maßnahmen vor, die sie im Rahmen des Rifkin-Prozesses umsetzen will. Im November 2016 stellte der US-Zukunftsforscher Jeremy Rifkin seinen 475-Seiten-Bericht zur dritten industriellen Revolution in Luxemburg vor. Das Ziel: Die Wirtschaft hierzulande soll nachhaltiger werden, indem auf digitale Technik zurückgegriffen wird.

In einem nicht-öffentlichen Bericht legte die Regierung Ende Oktober mehrere Projekte vor, die sie im Rahmen des Rifkin-Prozesses umsetzen möchte ...