Die G7-Nationen haben sich darauf verständigt. Die volle Unterstützung durch die EU und andere Großabnehmer ist allerdings fraglich.

Energiemarkt

Preisdeckel für russisches Öl ist beschlossen

(Bloomberg) - Die Gruppe der sieben wichtigsten Industrienationen hat sich auf einen Preisdeckel für russisches Öl geeinigt - eine Maßnahme, von der sich die USA erhoffen, dass sie die Energiemärkte entlastet und Moskaus Erlöse mindert.



„Wir bekräftigen unsere gemeinsame politische Absicht, ein umfassendes Verbot von Dienstleistungen zu beschließen und umzusetzen, die den weltweiten Seetransport von Rohöl und Erdölprodukten russischer Herkunft ermöglichen“, erklärten die G7-Finanzminister.

„Die Erbringung solcher Dienstleistungen wäre nur dann erlaubt, wenn das Öl und die Erdölprodukte zu einem Preis oder unterhalb eines Preises (der ‘Preisobergrenze’) erworben werden, der von der breiten Koalition der Länder festgelegt wird“, heißt es weiter.

Finanzierung und Versicherung nur bei Einhaltung

Die Minister erklärten, dass sie den Preisdeckel zugleich mit den Sanktionen der Europäischen Union gegen russisches Öl einführen wollen, die am 5. Dezember in Kraft treten sollen. Die Erklärung enthält keine Angaben zur Preisspanne.

„Die anfängliche Preisobergrenze wird auf der Grundlage einer Reihe von technischen Faktoren festgelegt und von der gesamten Koalition vor der Umsetzung in den einzelnen Ländern beschlossen“, so die Minister in ihrer Erklärung. „Die Preisobergrenze wird in einer klaren und transparenten Weise öffentlich bekannt gegeben.“

Der Preisdeckel bedeutet in der Praxis, dass Käufer von russischem Öl nur dann wichtige Dienstleistungen wie Finanzierung und Versicherung für Tanker erhalten können, wenn sie höchstens den gedeckelten Preis dafür zahlen. Die Ölpreise gaben aufgrund der Meldung am Freitag leicht nach.

Sanktionspaket noch mal öffnen

Die Europäische Union muss zur Umsetzung des Preisdeckels ihr sechstes Sanktionspaket ändern - und das könnte sich noch als schwierig erweisen. Das Paket, das den Kauf von russischem Öl ab dem 5. Dezember verbietet, beinhaltet auch ein Verbot für Drittländer, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Ölgeschäft von Unternehmen der EU in Anspruch zu nehmen.

Allerdings bleibt unklar, wie wirksam eine Preisobergrenze wäre, zumal einige der größten Abnehmer Russlands dem Abkommen nicht beitreten wollen. Indien zögert, sich an einer Preisobergrenze zu beteiligen, da die Industrie des Landes um die Chance bangt, russisches Rohöl zu ermäßigten Preisen zu kaufen, so Personen, die mit den Ansichten indischer Unternehmen vertraut sind.

„Es müssen umfangreiche Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass Unternehmen keine Wege finden, Preisbeschränkungen zu umgehen“, sagte Richard Watts, Geschäftsführer der Genfer Rohstoffhandelsberatung HR Maritime. „Das war die Schwierigkeit bei der irakischen Lebensmittel-für-Öl-Regelung in den 1990er Jahren. Wie sollen die G7 das kontrollieren?“

Ungarn hat bereits Widerstand angekündigt

Auch die volle Unterstützung der EU wird nicht leicht zu bekommen sein. Ungarn, das engere Beziehungen zu Russland unterhält, hat die Einigung über das ursprüngliche Sanktionspaket wochenlang verzögert. Budapest hat klargemacht, dass es sich einem Ölpreisdeckel widersetzen würde, was auf einen weiteren politischen Streit hindeutet.

Ein Teilembargo ist besser als kein Embargo Der Kompromiss zum Teilembargo der EU gegen russisches Öl ist das Beste, was Brüssel rausschlagen konnte.

Russland erklärte am Freitag, dass es kein Öl an Länder verkaufen wird, die eine Preisobergrenze für sein Öl vorschreiben. „Wir werden mit diesen Ländern schlicht nicht nach solchen nicht marktwirtschaftlichen Prinzipien verhandeln“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in einer Telefonkonferenz und fügte hinzu, dass das russische Öl alternative Märkte finden werde.

Obergrenze ohne Einigkeit wirkungslos

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat darauf verwiesen, dass die Preisobergrenze nur dann richtig funktionieren kann, wenn sie weltweit eingeführt und von mehr als nur den G7-Ländern unterstützt wird. Die Unterstützung großer Abnehmer von russischem Öl, wie Indien und die Türkei, wird als besonders wichtig angesehen.

„Die Preisobergrenze ist im Grunde wirkungslos, wenn es der G7 nicht gelingt, die anderen Hauptabnehmer davon zu überzeugen, sich ihr anzuschließen“, meint auch Christopher Haines, ein globaler Rohölanalyst bei der Beratungsfirma Energy Aspects.

Washington weist diese Position zurück. Auch wenn Abnehmer der Koalition nicht beitreten, könnten sie das in Verhandlungen mit Moskau als Druckmittel für niedrigere Preise verwenden. US-Offizielle sehen den Betrag des Preisdeckels etwas über den Grenzkosten für die russische Produktion, wobei die Höhe auch vom aktuellen Ölpreis abhänge.

