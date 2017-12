(pso) -Le géant mondial de l'internet Google annonce ce lundi avoir "bloqué" (secured) l'acquisition d'un terrain "aujourd'hui" à Bissen "pour étendre sa présence en centre de données en Europe".



"Nous avons bloqué 33,7 hectares de terrain dans la commune de Bissen au Grand-Duché de Luxembourg", fait savoir la firme de Mountain View par voie de communiqué.



"Nous voulons nous assurer d'options pour étendre notre présence en centres de données en Europe si nos affaires l'exigent" lit-on encore dans la communication en provenance d'un porte-parole du groupe en Belgique.



Google précise néanmoins que "Bissen est une des options et qu'une décision sera prise en temps voulu".



Screenshot

C'est la première fois que Google s'exprime à ce sujet.



Le Premier ministre Xavier Bettel et son second Etienne Schneider se sont félicités de l'officialisation de la nouvelle sur Twitter et lors d'une mini conférence de presse improvisée à l'Hotel de Bourgogne en toute fin d'après midi.



Mir sinn immens houfreg a frou iwwert d’Annonce vu @Google, wat Lëtzebuerg betrëfft. Mir kucken elo no vir op déi nächst Etapp. Eis Aarbecht ass net ofgeschloss, fir eis ass et nëmmen den Ufank. pic.twitter.com/3i5cU2hfIS — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 11, 2017