Christian Hauser, le directeur du magasin Electro-Hauser passe la main, pour se consacrer à sa passion automobile.

Wirtschaft 7 Min.

«Pour moi, il est temps de partir»

Marc AUXENFANTS Christian Hauser, le directeur du magasin Electro-Hauser passe la main, pour se consacrer à sa passion automobile.

Soixante-dix ans après sa création, la société Electro-Hauser quitte le giron familial au 1er janvier prochain, et passe dans les mains d'un groupe d'investisseurs luxembourgeois spécialisé dans la reprise et la gestion d'entreprises de notoriété.

«Comme je voulais arrêter la vente et les services B2B et B2C, j'ai sélectionné un repreneur qui partageait mon approche, garderait tous les emplois, et avait envie de faire progresser d'avantage encore notre société,» précise Christian Hauser (62 ans), le fils du fondateur du magasin».

Selon les termes du contrat de vente, la boutique d'équipements multimédia, informatiques et audiovisuels gardera son nom, ainsi que sa quinzaine de salariés, et poursuivra ses activités depuis son site de Gasperich.

Sur le plan opérationnel, un collaborateur-maison avec plus de 20 ans d'ancienneté assurera la gestion journalière de la société. Tandis que deux administrateurs du repreneur assumeront la gérance financière et la stratégie future.

Fondée en 1948 Electro-Hauser poursuivra ses activités sur le site de Gasperich après le départ de son directeur-propriétaire Photo: Anouk Antony

Depuis 2017, Christian Hauser songeait à céder ses parts. Ses deux garçons auraient pu se poser en successeurs potentiels, mais d'un commun accord, la solution de reprendre le flambeau n'a pas été retenue.

Je me suis donné le temps de choisir mes successeurs. Christian Hauser

Un refus, que le chef d'entreprise essuie avec sérénité et pragmatisme: «Ce serait un échec pour la société et pour eux de les forcer à en supporter la direction, quand ils ne sont pas préparés ni motivés pour,» reconnaît-il.

Solution pérenne

S'il admet que la solution finalement choisie n'est certes pas la plus rentable financièrement, il reconnaît toutefois que c’est la plus pérenne pour l'entreprise et son équipe, dans un marché où selon lui beaucoup de commerces familiaux spécialisés dans les produits électriques ont disparu, faute d'avoir su s’adapter ou s'arrêter à temps.

Une progression alarmante des faillites Le phénomène des déconfitures au Luxembourg est décrypté par les chambres professionnelles.

«Je me suis donné le temps de choisir mes successeurs, de trouver la meilleure option, plutôt que de me retrouver dans quelques années au pied du mur, sans autres alternatives que de liquider mes parts à perte, de licencier toute l'équipe et de mettre la clé sous la porte,» explique-t-il.

Durant ces deux années de réflexion et de prospection, il propose son projet à des repreneurs, dont certains sont ces concurrents... Sans grand succès: «Beaucoup étaient intéressés, mais ne fournissaient pas les réponses que j'attendais de leur part à mes questions.





La boutique s'est spécialisée dans la vente d'équipements multimédia, informatiques et audiovisuels, et de services B2B et B2C. Photo: Alain Piron

J'avais surtout le sentiment que la plupart souhaitaient avant tout reprendre le nom d'Electro-Hauser, et le placer comme accessoire, pour mettre en valeur leur commerce,» regrette-t-il. «Alors que je voulais avant tout des repreneurs dont j'étais sûr qu'il gardent non seulement le nom, mais aussi et surtout l’équipe en place et l’esprit de mon entreprise».

Pour sa succession sur le terrain et auprès des clients, Christian Hauser décide de faire appel à ses salariés. Une option à laquelle il tient plus que tout, au nom de la pérennité de l'entreprise; d'autant que la plupart d'entre eux y ont effectué une grande partie de leur carrière, et semblent donc aptes, selon lui, à en reprendre les rênes. «Il y a deux ans, je les ai réunis et leur ai tout simplement dit: 'Pour moi, il est temps de partir',» indique-t-il.

La centenaire «Linster bureautique» ferme ses portes Fondée en 1906, la société spécialisée en fourniture de mobilier et de matériel de bureau cessera ses activités commerciales à la fin de l'année.

Risque minimisé

Il leur demande alors si l'un d'entre eux est prêt à reprendre des parts dans la société, et à s’y engager financièrement: «Un seul employé a répondu positivement. Il gérait déjà l'équipe, était rigoureux et ponctuel, et fonctionnait comme je le souhaitais. Il pourra donc être un successeur».

J'ai toujours organisé la société, pour qu'elle continue à tourner sans moi, comme si je n'étais pas là. Christian Hauser

Mais être bon employé, ne signifie pas pour autant être bon entrepreneur: «Être à la fois directeur et propriétaire comme je l’ai été pendant toutes ces années, et assumer tous les risques financiers n’est de nos jours plus possible,» note Christian Hauser.

«Aussi, j'ai opté pour un repreneur externe, dont les administrateurs apporteront une plus-value conséquente au projet, car ils gèrent par ailleurs d'autres sociétés et ont donc une vision plus entrepreneuriale des affaires, qu'un entrepreneur seul ne pourrait avoir. Ce sont aussi des financiers et des gens du chiffre. De plus, le risque est minimisé, car il est porté par une vingtaine d'investisseurs».

Le contrat de rachat a été signé en avril dernier. Commence alors pour Christian Hauser une période de transition de huit mois: «Cela faisait partie du 'deal',» précise-t-il. «C'était aussi une certitude pour les repreneurs que le passage du témoin et que l'activité et l'organisation sur le fond fonctionnent très bien».

Sur les rails

A quelques jours de la reprise effective, le futur ex-directeur et ex-propriétaire reste confiant: «J'ai toujours organisé la société, pour qu'elle continue à tourner sans moi, comme si je n'étais pas là», ajoute-t-il. «Elle est aujourd'hui sur les rails. En 2018, nous avons fait des bénéfices à six chiffres, ce qui est beaucoup pour une PME. En 2019, nous devrons faire plus, car nous avons créé des conditions favorables».

Quand on est chef d'entreprise, il faut toujours avoir une vision. Si vous n’en avez pas, cela devient très compliqué. Christian Hauser

Pourtant, en plus de 50 ans de carrière au sein de la société – Christian Hauser y fait ses premières armes à l’âge de huit ans, en donnant très régulièrement un coup de main à ses parents – le directeur n'a pas connu que des hauts. «Peu avant 1980, nous étions une poignée de personnes. Vingt ans plus tard, nous avions quatre points de vente et étions une soixantaine de personnes,» rappelle-t-il.

«Le marché a alors connu une forte érosion des prix et des marges. L'arrivée d'Internet a changé le monde, ainsi que notre façon de faire du commerce. J'ai dû fermer des sites – les magasins du Limpertsberg, de City Concorde et dans la Ville-haute – et licencier personnellement une quarantaine d'employés, pour qui j'ai souvent trouvé des solutions et/ou un autre emploi».

Savoir anticiper

Pour s'en sortir, Christian Hauser trouve la parade. «Il fallait déterminer de nouveaux débouchés: j’ai alors eu l'idée d'agrandir nos activités et de me tourner vers la France et la Belgique, à une époque où le marché luxembourgeois était saturé,» se souvient-il. «Notre force a été de proposer des solutions B2B professionnelles, de générer de fortes ventes vers la France et la Belgique, ainsi qu'avec notre partenaire Sony par exemple. Ce qui nous a permis de survivre à ces moments difficiles».

Ce sursaut face à la tempête, il le doit aussi à sa capacité à se projeter dans l'avenir: «Quand on est chef d'entreprise, il faut toujours avoir une vision. Si vous n’en avez pas, cela devient très compliqué parce que vous réagissez après, au lieu d'agir avant, et bien souvent c'est alors trop tard», explique-t-il. «Le business c'est comme la compétition automobile: quand vous pilotez, il faut savoir sentir la voiture et anticiper. Et au moment où elle commence à déraper, il faut alors contrebraquer, avant que l'automobile ne finisse dans les rails».

Si je quitte le métier et la compétition, ce sera plutôt les pieds devant. Christian Hauser

Jusqu'à la mort

Pour janvier 2020, Christian Hauser a déjà des projets entrepreneuriaux: depuis une vingtaine d'années et parallèlement à Electro-Hauser, cet ex-pilote de compétition automobile dirige une deuxième société, Racing Experience.

Dédiée avant tout à la compétition automobile, l'entité de cinq personnes possède sa propre écurie de course et propose son expertise dans l'entretien, la révision et le reconditionnement des véhicules de course, ainsi que dans la formation le coaching et l'entraînement des pilotes. Il compte donc investir encore plus de son nouveau temps libre, dans sa double passion entrepreneuriale et automobile, aux côtés de sa femme et de ses enfants, tous deux pilotes de course.

Toutefois, il n’envisage pas d'abandonner l'électronique pour autant; dans ce qui lui restera de loisirs, il prévoit de proposer son expertise dans le domaine, comme consultant pour entrepreneurs: «Ayant fait mes preuves, sachant comment contourner les situations difficiles et chercher des plus-values, ce serait dommage de ne pas faire profiter d'autres sociétés de ce savoir-faire,» remarque-t-il. Si on lui demande, quand il arrêtera le métier et prendra définitivement sa retraite, il répond «Si je quitte le métier et la compétition, ce sera plutôt les pieds devant».