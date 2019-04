Post setzt die Restrukturierung seines Fillialnetzes fort. Dies gab das Unternehmen am Freitag bekannt.

Post schließt vier weitere Filialen

Post setzt die Restrukturierung seines Fillialnetzes fort. Dies gab das Unternehmen am Freitag bekannt.

Die Luxemburger Post wird bis Ende des Jahres vier weitere Filialen schließen. Dies gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Dabei handelt es sich um die Büros in Bartringen, Hosingen, Clerf und im Centre Hospitalier.



32 Filialen schließen zum 11. April: Am Montag geht "die Post ab" 32 Postfilialen bleiben ab Montag zu – darunter jene in Steinsel, Roodt/Syr, Roeser und Canach. „Schade“, so die Reaktion der Menschen vor Ort. Auch wenn in den kleinen Büros nicht gerade Hochbetrieb herrschte – bei den Bürgern kommt Wehmut auf.

Die Niederlassungen in Hosingen und im hauptstädtischen Centre Hospitalier werden am 1. Mai geschlossen, in Clerf gehen die Lichter am 1. Juni aus und die Filiale in Bartringen wird bis Ende 2019 dicht gemacht. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.



Alternative Anlaufstellen – etwa in Zeitungskioske in der Nähe – sind in jedem Fall vor den jeweiligen Schließungen operationell, die betroffenen Bürger werden rechtzeitig darüber informiert.

Damit setzt das Unternehmen seine Restrukturierung der Verkaufsstellen, die 2015 mit der Aufgabe von 35 Büros begonnen hatte, fort.

Post hält an Strategie fest



Seit Ende 2015 hat die Luxemburger Post 33 neue "Points Post" eröffnet, in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen wie Cactus, Cactus Shoppi oder anderen Geschäften. Die Anzahl der Points Post liegt heute bei 49.

Laut Post stieg die Zahl der Öffnungszeiten zwischen 2015 und 2019 um mehr als 50 Prozent an und liegt nun bei mehr als 6.000 Stunden pro Woche.

Parallel dazu hat das Unternehmen die Zahl der PackUp Stationen im Land zwischen Ende 2015 und März 2019 von 32 auf 91 Stationen fast verdreifacht. Auch wurden 18 bereits bestehende Stationen erweitert.