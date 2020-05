Die Finanzergebnisse 2019 von Post können sich sehen lassen: Das Paketgeschäft mit Asien boomt, Mobilfunkanschlüsse nehmen weiter zu. Nur das Finanzgeschäft leidet unter niedrigen Zinsen.

Post punktet bei Umsatz und Gewinn

Pierre LEYERS Die Finanzergebnisse 2019 von Post können sich sehen lassen: Das Paketgeschäft mit Asien boomt, Mobilfunkanschlüsse nehmen weiter zu. Nur das Finanzgeschäft leidet unter niedrigen Zinsen.

Gestiegener Umsatz, mehr Gewinn, und eine ansehnliche Dividende für den Staat als einzigen Aktionär: Im Jahr 2019 verzeichnete die Post Luxembourg Gruppe einen Umsatzanstieg von 35 Millionen Euro auf 861,9 Millionen Euro, was einem Plus von 4,2 Prozent entspricht.

Dieses Ergebnis wurde insbesondere dank des Postgeschäftsbereichs, dessen Logistiktätigkeit durch das neue Verteiler-Geschäft mit Paketen aus Asien sehr erfolgreich verlief, und des Telekommunikationsgeschäfts, das seine Position bei den ICT-Aktivitäten für professionelle Kunden stärken konnte, erreicht. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Geschäftsbereichen leidet Post Finance unter einem Rückgang ihrer Rentabilität, die insbesondere durch das negative Zinsumfeld beeinflusst wird.

Im Telekommunikationssektor das konnte die Post das Geschäftsjahr 2019 im zweiten Jahr in Folge mit einer Umsatzsteigerung abschließen. Foto: Chris Karaba

Das weiterhin rasch wachsende Paketvolumen überschritt im Jahr 2019 die Schwelle von 4 Millionen Paketen, was einem Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zu 2018 entspricht. Parallel dazu nahm das Volumen an Briefen ab. Waren es 2015 noch 147 Millionen Briefe, die zugestellt wurden, lag diese Zahl 2019 nur noch bei 126 Millionen.

Während im Telekom-Bereich das Festnetz an Bedeutung verliert, befindet sich die mobile Kommunikation im Aufwind. Etwa 1,5 Millionen Simchips der Post sind derzeit in Luxemburg und im Ausland im Einsatz. 70 Prozent aller Haushalte im Land sind mittlerweile mit dem Glasfasernetz verbunden.



Les 175 ans de la poste au Luxembourg: Le Grand-Duc à la Rockhal pour un double anniversaire Deux événements ont été fêtés simultanément, vendredi soir à la Rockhal à Esch-sur-Alzette: le 175e anniversaire de l'administration des Postes et le 25e anniversaire de l'entreprise des Postes et Télécommunications. Le couple grand-ducal était aussi à cette «Post Night Show».

Das operative Ergebnis (EBITDA) der Post-Gruppe stieg um 6,1 Prozent auf 183 Millionen Euro, verglichen mit dem bereits erhöhten Ergebnis des Jahres 2018. Der Nettogewinn belief sich auf 37,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 13,2 Prozent entspricht. An den Staat schüttet das Unternehmen eine Dividende in Höhe von 20 Millionen Euro aus.

Die Post-Gruppe ist mit ihren 4.652 Beschäftigte der grösste Arbeitgeber Luxemburgs.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.