Trotz schwierigem Jahr und Umsatzrückgang legt der Post-Konzern beim Gewinn zu – auch investiert wird deutlich mehr.

Post Luxembourg profitiert von neuen Geschäftsbereichen

Marco MENG

Der Umsatz ging im letzten Jahr leicht zurück, den Gewinn konnte die Post Luxembourg aber steigern. Das gab das Unternehmen am Donnerstag am neuen Firmensitz an der Place de la Gare bekannt.

Bei einem Umsatz von 891,6 Millionen Euro, rund ein Prozent weniger als im Vorjahr, stand netto ein Gewinn von 30,9 Millionen Euro unterm Strich. 2021 waren es 28,7 Millionen Euro. Das konsolidierte Betriebsergebnis sank leicht um 1,6 Prozent auf 156,5 Millionen Euro.

„Ein Resultat, das uns stolz macht“, sagte Post-Manager Pierre Zimmer, der Konzernchef Claude Strasser krankheitsbedingt vertrat. Zumal das vergangene Jahr mit Indextranchen – die Post ist einer der größte Arbeitgeber im Land - und steigenden Energiepreise „schwierig“ gewesen sei. Dass insgesamt der Umsatz zurückgehen würde, sei zu erwarten gewesen.

Während die Logistikaktivitäten mit Asien deutlich zurückgingen und auch die Briefpost immer weniger wird, habe die Post von anderen Dienstleistungen profitieren können, meinte Zimmer. Auch international, obwohl das Auslandsgeschäft der Post bislang nur einen zweistelligen Millionenbetrag ausmacht. Eine Politik, die man weiterverfolgen werde. „2022 zeigte, dass es richtig war, uns zu diversifizieren, auch international.“ Die Abteilung Cyberforce (Onlinesicherheit) ist beispielsweise auch in Kanada, Frankreich, Italien oder Australien aktiv und wehrt beispielsweise mit Künstlicher Intelligenz Phishing-Versuche ab.

Stabiles Paketvolumen

Nach der Pandemie ging europaweit auch das Paketgeschäft im letzten Jahr wieder zurück. Hier bildete Luxemburg eine Ausnahme, und die Post hielt das Paketgeschäft stabil. Das lag unter anderem am „Same Day“-Angebot der Post. Ein Kunde dieses Services ist der Onlinehändler Amazon. „Das hat uns erlaubt, das Volumen zu halten“, so Zimmer. Mit 1.525 Mitarbeitern machte die Sparte Courrier einen Umsatz von 168 Millionen Euro gegenüber 200 Millionen Euro im Vorjahr.

Pierre Zimmer ist als stellvertretender Generaldirektor von Post Luxembourg und Chief Strategy Officer zuständig für die digitale Transformation des Post-Unternehmens sowie für die Cybersicherheit. Foto: Post Luxembourg

Der Geschäftsbereich Telecom (1.458 Mitarbeiter) legte auf 495 Millionen Euro Umsatz zu (zuvor: 488 Millionen Euro), auch der lange schwächelnde Bereich „Finance“ mit 105 Mitarbeitern legte um acht Millionen Euro auf 30 Millionen Euro Umsatz zu, vor allem, weil der Bereich von steigenden Zinsen profitieren konnte und selbst keine Negativzinsen mehr bezahlen muss. Die Kundenzahl sank hier zwar um sieben Prozent, was allerdings auf „inaktive“ Kunden, die einst ein Konto bei Post Finance besaßen, zurückzuführen sei.

Zimmer wies darauf hin, dass die Post letztes Jahr ihre Investitionen nochmals steigerte. 171 Millionen wandte das Unternehmen dafür auf, 100 Millionen davon gingen in 5G- und Glasfasernetz sowie in Datacenter. 40 Millionen Euro kostete das neue „Helix“-Gebäude, das im Juni offiziell eingeweiht werden soll.

„Wir wollen nachhaltiger werden“

Die Zahl der Filialen stieg im letzten Jahr von 191 auf 198. „Wir wollen nachhaltiger werden und arbeiten darum gerade einen 5-Jahres-Plan dafür aus“, erklärt Zimmer. So sind derzeit 13 Prozent der Post-Fahrzeuge elektrisch angetrieben. 90 Prozent sollen es 2026 sein. 75 Prozent des Stroms, den die Post heute verbraucht, sind erneuerbar hergestellt. Über ihre Tochtergesellschaft EBRC betreibt der Konzern drei Rechenzentren in Windhof, Kayl und Betzdorf mit einer Fläche von 15.000 Quadratmetern, die für das Hosting und die Verwaltung von IT-Ressourcen zur Verfügung stehen. Diese drei Infrastrukturen sind für 60 Prozent des Stromverbrauchs der gesamten Post-Gruppe im Jahr 2022 verantwortlich.

„Wir alle werden im Internet permanent angegriffen“ Phishing-Angriffe nehmen zu und werden professioneller. Pierre Zimmer von der Luxemburger Post erklärt, wie man sich schützen kann.

Seit 2022 führt Post Luxembourg eine bessere Überwachung des Energieverbrauchs seiner Netzwerke durch, um jedes einzelne Element zu optimieren. Dadurch sollen die Energiekosten für den Betrieb des Netzes gesenkt und die Umweltauswirkungen minimiert werden.

Was die Geschäftsaktivitäten betrifft, so will die Post Paketzustellungen flexibler gestalten und den Kunden mehr Wahlfreiheit geben, wann und wohin sie die Pakete erhalten wollen. Dazu und für andere Angebote werde weiterhin in digitale Plattformen investiert, wie zum Beispiel i-Hub. Das ist ein IT-Angebot, das die Post vor Jahren als Start-up gründete und an dem inzwischen auch einige Banken beteiligt sind. Es bietet unter anderem Dienstleistungen rund um Anti-Geldwäschemaßnahmen und könnte auch international für Kunden interessant sein. Auch stellt die Post Luxembourg eine Cloud-Plattform zur Verfügung, die von Autoherstellern für sicherheitsrelevante Verkehrsinformationen (SRTI) genutzt wird.

