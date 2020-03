125.000 Pakete pro Woche: Die Post liefert derzeit so viel Pakete wie in der Weihnachtszeit, wie die Firma am Donnerstag mitteilt.

Post kämpft mit steigender Zahl von Onlinebestellungen

125.000 Pakete pro Woche: Die Post liefert derzeit so viel Pakete wie in der Weihnachtszeit, wie die Firma am Donnerstag mitteilt.

Statt ausgehen ist jetzt Zeit zu Hause angesagt: Das führt viele Menschen dazu, von der Couch aus Einkäufe im Internet zu erledigen. Das sieht man an der Zahl der Pakete, die derzeit geliefert werden. Die Post meldet am Donnerstag einen starken Anstieg des Paketaufkommens.

"Die aktuelle Situation ist mit rund 125.000 Paketen pro Woche mit der Weihnachtszeit vergleichbar", heißt es in einer Mitteilung der Firma. In den vergangenen zwei Wochen wurden im Vergleich zum Vorjahr 22 Prozent mehr Pakete geliefert. Für die kommende Woche wird ein Plus von 28 Prozent erwartet.

PackUp-Service nimmt zu

Die Lagerdauer von Paketen in den Postämtern ist von 14 auf 30 Tage erhöht worden, wie die Post weiter erklärt. Pakete für Unternehmen, Betriebe und Restaurants, die derzeit geschlossen sind, bleiben auf Lager und werden nach Betriebsaufnahme wieder geliefert.

Zudem gilt zu beachten, dass der sogenannte PackUp-Import-Service – der den Empfang von Paketen auch in Frankreich und Deutschland ermöglicht – nur noch für Deutschland angeboten wird. Angesichts der aktuellen Situation "nehmen die Online-Anmeldungen für den PackUp-Service weiter zu", so die Post.

Mehr als 1.000 Bestellungen Auf der vor rund einer Woche geschaffenen Online-Verkaufsplattform corona.letzshop.lu sind bereits mehr als 1.000 Bestellungen eingegangen, wie die Post am Donnerstag meldet. Die Plattform richtet sich an jene Luxemburger, die ihre Einkäufe nicht mehr selbst machen können - dort sind mehr als 40 Lebensmittel, Kosmetika und Pflegeprodukte aufgelistet. Die bestellten Artikel werden den Kunden durch die Tochtergesellschaft der Post, Michel Greco, geliefert.

